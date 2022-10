Colombia busca las semifinales en el Mundial sub-17: va por Tanzania

La Selección Colombia femenina está a tan solo un partido de quedar entre las cuatro mejores selecciones en el Mundial Sub-17 que se está disputando en India, pero todo se decidirá contra el equipo africano de Tanzania, quien viene de dar la sorpresa en el grupo D, dejando rivales en el camino como Canadá y Francia.



Sin embargo, el seleccionado femenino dirigido por Carlos Paniagua, llegan como favoritas en el duelo frente a las africanas, pues lograron ser vencedoras en una zona compleja que tenían a España (con quien perdieron 1-0), China y México, logrando ganarles a las asiáticas y mexicanas siendo totalmente superiores.



Igualmente, las pequeñas superpoderosas lograron tener como ventaja a Linda Caicedo, quien logró mostrar lo mejor de su nivel en este Mundial, siendo la jugadora más valiosa que ha tenido el equipo de Carlos Paniagua, pues en sus pies ha estado gran parte del exitoso camino del seleccionado juvenil.



En este Mundial femenino Sub-17, Colombia ha demostrado ser un equipo de gran pie y que aprovecha la velocidad en ataque que posee para hacer daño, logrando como premio ser el único representante de Sudamérica en esta cita orbital tras la eliminación de Brasil frente a Alemania en cuartos de final.



Por ello, para lograr el objetivo, Carlos Paniagua tiene seguro que no deben enfrentar a Tanzania pensando en su fortaleza física, pues el juego de Colombia es netamente de posesión y generación de oportunidades, arma principal que dio resultados en la fase de grupos. “No podemos ir al choque, porque son jugadoras muy fuertes. Hay que imponer nuestras condiciones”, fue el claro mensaje del técnico, quien se está ilusionado con ser semifinalista.



De conseguir una clasificación, Colombia en semifinales estaría enfrentando a Nigeria, otro duro rival africano, quien viene de eliminar a la potencia Estados Unidos, por lo que el camino hacia una final sería posible en caso de derrotar a la revelación Tanzania.



Para este choque, la Selección femenina llega con 15 partidos de proceso para disputar el Mundial, por lo que espera seguir demostrando su buen nivel frente a las africanas y seguir cosechando triunfos para el fútbol femenino colombiano.



Colombia vs. Tanzania

Estadio: DY Patil Stadium (Mumbai, India)

Hora: 6:00 a.m.

Transmisión: Caracol TV, RCN y Directv Sports