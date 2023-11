Los 18 jugadores de Liga BetPlay que bloqueó Lorenzo para la Selección

El Director Técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, ya está planificando los encuentros de la próxima doble fecha FIFA, que incluirá partidos contra Brasil en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y Paraguay en la ciudad de Asunción. El estratega argentino también está considerando a varios jugadores de la Liga Betplay para su convocatoria, la cual será anunciada en las próximas semanas.

En la lista, se encuentran jugadores que han tenido un desempeño destacado durante el torneo, como los futbolistas del América de Cali, Juan Camilo Portilla, Cristian Barrios, Carlos Darwin Quintero y Edwin Cardona. También se destacan otros jugadores que han brillado en diferentes equipos, como Dorlan Pabón, Leonardo Castro, Carlos Bacca, Kevin Mier y Álvaro Montero.

Por el momento, Lorenzo tiene la intención de tomar decisiones de manera ágil pero también segura. Esto se debe a que es probable que no cuente con jugadores como Juan Guillermo Cuadrado, Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, quienes se encuentran en proceso de recuperación de lesiones. Además, existe la posibilidad de que Luis Díaz no esté disponible, ya que ha confirmado que no jugará hasta que su padre sea liberado sin ningún problema.

Sin más preámbulo, esta es la lista de los 18 jugadores de la Liga Betplay Dimayor que fueron bloqueados por parte de Néstor Lorenzo.



1. Juan Camilo Portilla

2. Cristian Barrios

3. Carlos Darwin Quintero

4. Edwin Cardona

5. Homer Martínez

6. Carlos Bacca

7. Kevin Mier

8. Dorlan Pabón

9. Edier Ocampo

10. Robert Mejía

11. John Fredy Salazar

12. Mateo Puerta

13. Jeison Quiñonez

14. Andrés Llinás

15. Leonardo Castro

16. Álvaro Montero

17. José Luis Chunga

18. Edwin Cetré

Cabe resaltar que la Selección Colombia jugará la fecha 5 y 6 de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Brasil y Paraguay respectivamente, los días 16 y 21 de noviembre. El primer partido la tricolor será local en el Metropolitano de Barranquilla, y ante los guaraníes en la ciudad de Asunción en condición de visitante.