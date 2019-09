Primera convocatoria, primer apodo: así recibieron el look de Yairo

Yairo Moreno es una de las novedades de la Selección Colombia para los amistosos contra Brasil y Venezuela, que se jugarán en esta fecha Fifa, pero también ha causado sensación por el look con el que se incorporó a la Tricolor.

"Es un look de los 70's, pero es parte de la alegría que me caracteriza. Los compañeros me molestan y unos me dicen el Joe (Arroyo), otros Manyoma, el médico otro, pero siempre son positivos", dijo el joven jugador de 24 años.

El jugador antioqueño ha mostrado una muy buena relación con Juan Guillermo Cuadrado, pues los dos son oriundos de Necoclí y tuvieron su debut en Independiente Medellín, aunque en etapas diferentes.

"Hay que darle gracias a Dios por la oportunidad. Siempre hablo con Juan, quien está siempre pendiente y me copia. Este es un grupo humilde y espero aprovechar al máximo y aprender de ellos", relató.

Yairo Moreno y Juan Guillermo Cuadrado en el entrenamiento de este martes. Foto: Miguel Bautista

Al ser una de las novedades, Moreno contestó cuáles son sus mejores características y cómo estas pueden aportar a un ataque sin James Rodríguez, Juan Fernando Quintero o Edwin Cardona, los mejores volantes creativos del país.

"El mano a mano es mi fuerte, tener mucho la pelota y siempre darle posesión para aportar en ataque. Aunque no esté 'Juanfer', ni James sabemos que hay grandes jugadores y que el ataque es bueno", especificó.

Ahora, Moreno tendrá algunas sesiones para corresponderle al entrenador por su llamado a la Tricolor y así poder tener su debut oficial en algunos de los dos partidos que se avecinan.