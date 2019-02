'Si hablo con Pékerman, le preguntaré por qué no fui a Rusia': Cardona

Edwin Cardona no ha tenido su mejor momento futbolístico, pues salió de Boca Juniors para regresar a México, a Pachuca. El colombiano no fue al Mundial con su selección por decisión de José Néstor Pékerman, luego de sus problemas personales en Argentina y el insulto a los jugadores de Corea.

“Para cualquier jugador es durísimo, fue algo que me dejó marcado para siempre, le di vuelta a la página, fueron meses muy duros para mi carrera, no terminé muy bien el año, pero la vida es de oportunidades y ahora tengo una en Pachuca y estoy contento, dejé muchas cosas de un lado, estoy retomando el nivel, ojalá nunca me vuelva a ocurrir lo que me ocurrió”, dijo el cafetero en una entrevista del programa ‘BVar Caracol Radio’.



También, Cardona se refirió a su presente y afirma que quiere estar en la Copa América de 2019 con la Selección Colombia, sin dejar pasar otro torneo más con la Tricolor.



“Me veo en la Copa América y para eso estoy trabajando en mi club, volver a jugar y poder demostrar quién es Edwin Cardona, en Boca no terminé jugando por decisiones técnicas, yo me veo en la convocatoria en marzo, quiero estar representando a mi país, eso es lo máximo y quiero estar otra vez con mis compañeros, es un privilegio”, comentó el volante en ‘BVar Caracol Radio’.



Finalmente, el exjugador de Boca Juniors se refirió a José Néstor Pékerman, con quien afirmó que su relación siempre fue buena y que está totalmente agradecido con el argentino, extécnico de la Tricolor.



“Con él tengo agradecimiento, me dio la oportunidad de estar en la Selección Colombia, crecí muchísimo cuando estuve, el día que lo vea le preguntaré por qué no fui al Mundial, no he tenido la oportunidad de hablar con él, le agradeceré siempre”, finalizó.