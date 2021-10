Eduado Luis fue certero: ‘La Copa América de Rueda la maquilló Díaz’

La triple fecha de Eliminatorias del mes de octubre dejó un gran sinsabor en el pueblo colombiano. La Selección concretó tres empates consecutivos y perdió la oportunidad de encaminar su pasaje directo a Catar 2022.



Justamente sobre lo anterior, Eduardo Luis López aprovechó para realizar una certera crítica en contra de lo que mostró el equipo cafetero hace unos meses en la Copa América.

En el programa ‘Saque Largo’ de Win Sports, el relator antioqueño aseguró que Reinaldo Rueda no tuvo un buen desempeño durante el certamen continental y en dicho sentido atribuyó todo a la brillante participación de Luis Díaz.



Vale recordar que en la Copa de este año, Colombia terminó tercera. Así mismo, ‘Lucho’ quedó como goleador junto a Lionel Messi con cuatro tantos cada uno.



“La Copa América de Reinaldo no fue buena. Lo que pasa es que la maquilló Díaz, pero el equipo no jugó bien”, destacó. La Tricolor disputó siete partidos y el balance fue de dos victorias, tres empates y dos derrotas.



“Sacá el gol de Díaz contra Argentina que se lo inventó y se acabó”, complementó el relator antioqueño. El fragmento fue publicado en redes sociales y tuvo uno que otro usuario que concordó.