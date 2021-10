Vélez le 'picó la lengua' a Balanta: ¿reclamó llamado a Selección?

En su audiocolumna 'Palabras Mayores', publicada este viernes, el periodista Carlos Antonio Vélez publicó una charla con el jugador del Brujas, Éder Álvarez Balanta, quien aseguró que nunca reclamó por su ausencia en una convocatoria en Selección Colombia, como llegó a especularse, según Vélez.



El polifuncional jugador volverá a vestir la tricolor tras ser incluido por Reinaldo Rueda en la lista para la fecha triple de octubre, donde el equipo nacional se medirá a Uruguay, Brasil y Ecuador.

"Se había dicho que Balanta había reclamado en una anterior convocatoria que no lo habían llamado o que había dicho ya estoy aquí para que me llamen y lo desmintió rotundamente desde Bruselas", mencionó Vélez recordando que Johan Mojica había hecho un reclamo en redes, del que posteriormente se retractó, así como James Rodríguez quien expresó su descontento en un comunicado de prensa.



"En ningún momento hice reclamos. Por mi forma de ser, yo siempre he respetado y creo que en el momento en el que se hace una convocatoria, el técnico trata de hacerlo lo mejor posible en beneficio de la Selección, dentro de las posibilidades que tiene", indicó Álvarez Balanta a Vélez.



Y agregó: "Soy consciente que la Selección Colombia tiene un montón de jugadores en todas las posiciones, que están en mejor o peor momento, pero están representando al país. Es una decisión que tiene que tomar el técnico. Cuando ellos toman las decisiones es por una idea que tienen en su cabeza y no pensando en hacerle mal a alguien".



Cabe recordar que después de tener acción con sus clubes en las jornadas del fin de semana, los jugadores se irán sumando a la concentración para preparar el juego del 7 de octubre frente a Uruguay en Montevideo. Álvarez Balanta tendrá acción este domingo, a las 6:30 am, frente al Anderlecht, por la Liga de Bélgica.