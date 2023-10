Saber sufrir, saber sumar: Colombia asegura botín en visita a Ecuador

Se les dijo, se les advirtió: a Quito había que ir con armadura y no con esmoquin porque la tarea, antes que gustar era sumar. ¡Y se cumplió la misión!

Sabiendo sufrir, aguantando y tratando de sorprender a fuerza de talento, así sumó un valioso punto la Selección Colombia con el 0-0 frente a Ecuador, un reto en el que supo estar a la altura de los 2.800 metros, de la potente nómina rival, del fantasma del 6-1.



Se presentía y se cumplía: dueño de balón e intención, era Ecuador el que iba al frente con la velocidad de Páez y la complicidad de Mosquera, quien desde los 8 minutos tenía amarilla, toda una invitación para atacar por esa banda. Primera alerta: tiro libre de Valencia y en la cruceta la salvó el gigante Montero.



Y así fue arrinconando el local a su enemigo, lo que obligaba a Díaz, a Borré, a James a una tarea de marca que no les fluye y unos desplazamientos larguísimos, doblemente agotadores a 2.800 metros de altitud. Era el partido que planeó Ecuador, salvo que la fortuna jugó para Colombia justo debía certificar el dominio con un gol: en una errática salida de Dávinson -una más- a los 24 minutos, Rodríguez llegó de atrás con un riflazo que se estrelló en el palo cuando Montero parecía vencido.



El primer intento de reacción fue el remate de Arias al que voló el portero a los 28 minutos y poco a poco tomaba un respiro Colombia con el balón en sus pies, hasta llegar a una secuencia de pases y un pase de divino de James a Díaz, que pillaba, a instancias del VAR, apenas adelantado al guajiro.



Con paciencia los de rojo fueron equilibrando el terreno y en el cierre del primer tiempo apagaban el asedio inicial e incluso provocaban amarillas y liberaban de presión a los hombres del fondo. Colombia, a puro temple, ya no sufría el partido.



Para el complemento, el ímpetu renovado de Ecuador generó algunos líos con pelotas cruzadas a espaldas de los centrales, pero la mejor opción fue colombiana, un pique de Lucho Díaz que acabó en un remate desviado.

Tenía que ser el moño de su gran partido a los 58 minutos cuanto aguantó la triple marca, escapó y metió una joya de asistencia a Arias a quien derribaron en el área para un penalti claro que le dieron al guajiro. Y en vez del riflazo eligió la colocación y le facilitó a Ramírez el lucimiento que, en rigor, tenía que ser para el atacante.



No fue y no era el único portazo de la suerte: en el tiro de esquina posterior le cedía Díaz la pelota a Cuesta para el rebote, se abrazaban todos los de rojo, pero el VAR entendía que Borré bloqueaba al portero ecuatoriano y otra vez se escribía la historia de la felicidad del gol en vano, la pena de no verlo subir al marcador. ¡Y cuánto se merecía!



En fin. Vendría, en todo caso, la última estación del viacrucis: el agotamiento físico pasaba factura y esa es siempre el arma secreta ecuatoriana, que tenía en Cháves, sobre los 80 minutos, su mejor opción de anotar, un remate cruzado que pilló a la defensa adelantada y a Mosquera de nuevo débil en la marca, pero que felizmente salió muy abierto.



A apretar, a aguantar, a resistir con Ríos, con Ditta, con Barrios, con Amaranto si es que hacía falta... No tenía sentido que un esfuerzo descomunal se escapara en el final. Y en un ese intento conmovedor, Arias se animaba a tratar de sorprender, Díaz explotaba sus últimos cartuchos de velocidad, James metía un remate hermoso en la sociedad con Díaz que salvaba Ramírez a los 90+3 (¡James a 2.800m!)... el corazón de los de rojo que a veces no cabe en el cuerpo.



Son 6 puntos y la satisfacción de un partido inteligente que es, más allá de algún fallo, un baño de confianza. Colombia marcha firme. No hay de qué preocuparse.