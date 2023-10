Defensa de Colombia: de las fallas iniciales al aplomo contra Ecuador

La Selección Colombia jugó con una defensa completamente nueva contra Ecuador, en la altura de Quito, y terminó asegurando un empate 0-0 valioso para lo que viene en las Eliminatorias al Mundial 2026. ¿Cómo le fue? El balance fue de menos a más.

De las cuatro patas de la mesa en defensa había dos que no parecían tan firmes: Dávinson Sánchez y Yerson Mosquera.



Antes de la media hora ambos tenían amarilla: el de Galatasaray por un error en la salida que por poco cuesta un gol de Rodríguez (se estrelló en el palo) y el de Cincinnatti evidenciaba su inexperiencia, la presión de su debut en Eliminatorias, en cierres poco eficientes y pérdidas en el duelo hombre a hombre con los veloces ecuatorianos.



Para alivio de ambos, Cuesta amaneció con el aplomo de siempre -el que se extrañó contra Uruguay-, ganó cada cierre y cada anticipo y ayudó en la corrección a Dávinson, mientras que Machado aprovechó que no fue la izquierda la banda preferida para los ecuatorianos y tuvo habilidad para provocar una amarilla a Hincapié y volver a tiempo a su posición, al tiempo que acompañaba bien a Díaz.

Después, en rigor, hay que decir que el cuarteto posterior encontró aplomo con el paso de los minutos y, hasta el pitazo terminaron haciendo partidos correctos, administrando las amarillas y sin poner en riesgo el punto, salvo un último ataque por la zona de Mosquera al final, que se corrigió con el ingreso de Ditta. De Mosquera no hubo noticia hasta el cierre, otra señal muy clara de que la zaga mejoró y no le llegaron con tanta libertad.

​Para ser una defensa armada de retazos, por las lesiones de tres de cuatro titulares (Muñoz, Mina, Lucumí) y de uno de los relevos (Santiago Arias), lo esperable eran las fallas de coordinación y lo valorable fueron las correcciones al final. No es descollante, pero se cumplió.