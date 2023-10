Un equipo a la altura: Arias, figura en 1x1 de Colombia contra Ecuador

Tienen razón: no existen las tablas de merecimientos, de buenas intenciones ni de sacrificios. Pero las de los puntos muestran la enorme dificultad de sumar en Quito por lo cual el empate que firmó Colombia en su visita a Ecuador tiene una enorme importancia. ¿Se pudo ganar? Sí, pero es fútbol y también falta a veces una pizca de fortuna. Con todo, el equipo nacional supo competir y sobreponerse a muchas dificultades y tuvo picos muy altos como Arias, Díaz, James, Castaño y más. Así analizamos el juego 1x1:

Álvaro Montero-6

A los 11 minutos ya atajaba un tiro libre de Valencia de puro gigante, resistió al final y mostró que es una carta muy firme para partidos en altura



Yerson Mosquera-5

Una torpeza le costó una amarilla apenas a los 8 minutos y Ecuador entendió eso como una invitación a atacar por ahí. Pocos duelos ganó, le pesó la atura



Carlos Cuesta-7

Seguro en el duelo hombre a hombre, preciso en los cierres, el Cuesta de antaño de vuelta y cómodo en al altitud de Quito.



Dávinson Sánchez-5

Un error en la salida provocó un 'palazo' de Rodríguez a los 23 minutos y la falta posterior le costó la amarilla.



Déiver Machado-6

No sufrió mucho en marca en el PT, provocó una amarilla a Hincapié sobre la media hora, se alternó bien con Díaz



Matheus Uribe-6

Lució mejor por izquierda, bien articulado con Castaño, se agotó al final y bajó el rendimiento, pero fue muy colaborador.



Kevin Castaño-7

La apuesta por su huella de altura funcionó: no le picó mal la pelota, no la rifó, no fue superado y mostró la misma personalidad de la gira asiática. No hay razón para que falte en ninguna convocatoria.



Jhon Arias-8

Una falta muy evitable le costó la amarilla que lo saca del partido contra Brasil, pero ya jugando por su zona que es la derecha, fue el primero en reaccionar y buscar el arco contrario en el PT. Ambición, velocidad, esfuerzo a pesar del cansancio, le cometieron un penalti y metió dos buenas asistencias que no se coronaron. ¡La falta que hará en Barranquilla, justo contra los brasileños a los que tan bien conoce!



James Rodríguez-7

Astuto para administrar el oxígeno, metió lindo pase Díaz que arruinó el VAR, difícilmente erró un pase. Otro gran partido de un capitán que ha vuelto por sus fueros.



Rafael Santos Borré-6

El sacrificio de siempre en la marca y en su propia tarea como atacante, pues en el PT apenas si se acercó a Ramírez.



Luis Díaz-7

Su versión de jugador de equipo, corriendo de banda a banda, cortando juego y en dos piques les metió un susto, VAR mediante, a los ecuatorianos tras exquisito pase de James. Falló un penalti, pero fallan todos desde los 11 pasos. No es condenable visto su tremendo esfuerzo.



Jhon Jader Durán-6

Minuto 74, por Borré

No fue influyente porque el equipo tuvo que replegarse al final, ante la arremetida ecuatoriana



Richard Ríos-6

Minuto 74 por Uribe

Rápido en el anticipo, fuerte en el hombre a hombre, dio buenas sensaciones

​Willer Ditta-6

Minuto 85 por Mosquera

​Cubrió bien su sector en los pocos minuto que tuvo en cancha

