Desde el gol a Argentina hasta el apodo que no avala: Duván se sinceró

Mucho se habla del momento de Duván Zapata con Atalanta y el buen momento en el que llega a la Selección Colombia para los partidos de Eliminatorias, pero poco se detalla en su vida personal.



Justamente sobre esto último la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) publicó un video en el que Zapata habla un poco sobre su familia, la Selección y uno que otro detalle poco conocido.

Acá le dejamos este formato a modo ‘preguntas y respuestas’ con todo lo que dijo:



Gol que recuerda con la Selección - El que le hice a Argentina en la Copa América (2019). Fue el primer partido y también era mi primera Copa América, así que ese es el que recuerdo con más emoción.



Duván en la cancha vs Duván fuera de ella - Me lo han dicho y siempre lo noto. Cuando entro al campo me transformo. Esa timidez que pueda tener como persona, se me va. Me gusta porque puedo entrar al terreno de juego y estar libre, ser yo, demostrar todas mis condiciones.



Apodo ‘El Toro’ - Es un apodo que no termino de aceptarlo pero sé que para todo el pueblo colombiano soy ‘El Toro’. Me lo trago y acepto.



Procedencia del apodo - La verdad no sé. No es que me lo hayan puesto los muchachos... La gente, la hinchada me lo puso.



Qué otro apodo le gustaría - A veces me hago esa pregunta y tampoco tengo una respuesta. Piensa en cosas y digo ‘no no’, así que no sabría qué responder.



Nuevo estilo - Con mi esposa decidimos dejarle crecer el cabello a mi hijo menor y él al inicio como que no le gustaba, decía que en la escuela todos lo miraban, le querían tocar el cabello. En ese entonces era un poco tímido, ahora es un demonio, y para darle coraje me lo dejé crecer yo también y se identificara un poco... Ahora le gusta, incluso lo tiene súper largo; yo ya me dejé el cabello largo, tengo mi look particular.



Apodo de su hijo - Llega a la casa contando, dice que lo llaman ‘Duvancito’ y a él le gusta, se pone contento.