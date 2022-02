No te vistas que no vas: bajan pulgar a Yepes para dirigir a Colombia

Es director deportivo y logístico de la Selección Colombia y, en caso de una emergencia, una como que el técnico Reinaldo Rueda no siguiera en su cargo, sería el llamado a asumir, al menos de manera interina.

Mario Yepes llegó al cargo directivo en la Federación Colombiana de Fútbol en la administración de Carlos Queiroz y, tras su traumática salida, logró mantener su posición. Sin embargo en medio de la actual crisis, que tiene al equipo nacional dependiendo de un milagro para clasificar al Mundial de Catar, muchos han extrañado que aparezca públicamente y ayude a entender lo que está sucediendo.



"Anda muy solo. Ese Yepes… Yo sé para qué está Yepes. Yepes aspira a ser técnico de Colombia y yo creo que él va a ser técnico en el año 3.527. Y él, en la medida en que pueda articular y manejar sus cosas, porque es muy hábil para eso, desestabiliza a uno, saca al otro, empuja aquel, y tal… él es muy hábil para eso”, dijo el analista Carlos Antonio Vélez en Antena 2.



Así, sin darle muchas vueltas, el experto le bajó el pulgar al director deportivo no solo para reemplazar a Rueda en caso de que se decidiera dar un timonazo en estos dos partidos, contra Bolivia y Venezuela, que restan para el final de las Eliminatorias, sino incluso para seguir en su cargo, a la luz de los señalamientos velados sobre que sería un hombre disociador.



No es la primera vez que Vélez expresa sus dudas sobre la figura de Yepes en la Selección, pues hace un año decía: "A Reinaldo le van a meter un caballo de Troya, como lo hicieron con Queiroz, y miren en lo que terminó… Esta es una situación grave. Me parece que la presencia de Yepes es más lo que perjudica que lo que beneficia... No es logístico y tampoco es director deportivo. O sea, que no hace bien una cosa, ni hace bien la otra", comentó.



Aunque en el país siempre se destacó y se ganó el cariño de la gente, no representa a toda la plantilla, según decía en el pasado Vélez: "He conversado con un par de jugadores y hay quienes estiman en el núcleo duro de la Selección que Mario Yepes representa los intereses de dos o tres jugadores importantes que están a punto de terminar su carrera y que fueron sus compañeros", añadió en su momento.



Lo cierto es que Yepes está en la esfera si, tras una reunión que se celebrará en la sede de la FCF para analizar la situación de la Selección y el futuro de Rueda, es una opción para hacerse cargo, pues no solo tiene licencia de entrenador sino que efectivamente conoce a varios de los jugadores de la actual plantilla, con quienes compartió en el Mundial de Brasil 2014.