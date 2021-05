El dolor en el alma de James: primera Copa América fuera de Selección

James Rodríguez tiene una herida profunda en el corazón. La sufrió el pasado viernes y le tomará un buen tiempo hacer que deje de sangrar. Otro, más largo todavía, llegar a curarla.

Ahora tendrá que ver los duelos contra Perú (3 de junio) y Argentina (8 de junio) como cualquier ciudadano, pero esa no es la razón de sus reproches. Sabía desde Inglaterra que, por los problemas físicos que arrastra, eso podía pasar.



El verdadero dolor es porque vienen a su memoria los recuerdos de cuando era el infaltable, el dueño de todas las expectativas, figura entre las figuras no solo de Colombia sino de la Copa América. Y es que esta será la primera vez que tenga que verla por TV desde que hace parte del equipo de mayores. Todavía faltan casi tres semanas y sentía que el tiempo estaba de su lado, solo que el nuevo cuerpo técnico de Reinaldo Rueda opina otra cosa.



James se había perdido la Copa América de 2011 por una razón superior: era faro, luz y guía de la selección Sub 20 que fue local en la cita orbital de ese mismo año, justamente en Colombia. No pasó de los cuartos de final, pero su nombre sí que resonó aquí y en varios países del mundo. Había razones para no jugar en Argentina.



Pero después simplemente se hizo invaluable: desde aquel inolvidable Mundial de 2014, en el cual tomó la posta ante la ausencia inesperada del goleador Falcao y cuando sus 7 goles le dieron el Botín de Oro, el Premio Puskas y su primer multimillonario contrato con Real Madrid, nunca estuvo ausente. Hasta ahora.



Después de esa cita, la mejor presentación histórica del país en una Copa Mundo (cuartos de final), jugó los 4 partidos de la Copa América 2015:



​Colombia 0- Venezuela 1

Brasil 0- Colombia 1

Colombia 0- Perú 0

Argentina 0- Colombia 0 (5-4 penaltis, uno convertido por James)

​

​Y su mejor participación sería en la Copa América 2016, la de su lucimiento, la de aquella noche de lluvia en Chicago cuando se le salió el hombro, se lo hizo acomodar en la raya y siguió jugado, la del James más comprometido con Colombia en la que además sería la ocasión en la que más cerca estuvo el segundo título regional: terminó en el tercer lugar.



Ecuador 0- Colombia 2 (gol de James)

Colombia 2- Paraguay 1 (gol de James)

​Colombia 2- Costa Rica 3

Perú 0- Colombia 0 (4-2 en penaltis)

Colombia 0- Chile 2

Estados Unidos 0- Colombia 1 (partido por tercer lugar)

​

​A la Copa América de Brasil 2019 llegaba con el sinsabor de un Mundial de Rusia en el que las lesiones, su karma, no le permitieron destacarse. Había nuevo DT, Carlos Queiroz, pero su importancia en el equipo no había cambiado. Era su revancha. Aunque pasó el torneo sin marcar goles, fue vital en como asistente, aunque la aventura acabó en cuartos de final.



Argentina 0- Colombia 2

Colombia 1- Catar 0

Colombia 1- Paraguay 0

Colombia 0- Chile 0 (4-5 en penaltis, James convirtió el suyo)



Esta nueva edición del torneo, que iba a ser en sede compartida y que a estas alturas no tiene sede confirmada, era un sueño de niño: iba a ser en el país, 20 años después del primer título, era lo que él y varios de sus compañeros reconocen como la última oportunidad de retirarse del equipo con un trofeo, después de haber dedicado tanta vida y sacrificio. Y ahora para él no podrá ser.



El debate se ha ido moviendo entre la molestia y la radicalidad, el irrespeto y la falta de comunicación y al final, la decisión informada de que no se correrá ningún riesgo para cuidar su salud, según explicó el propio técnico Rueda.



En todo caso él es un hombre de Selección y por eso en el grupo nadie reprocha la manifestación pública de su dolor. Puede que no sea una justificación, pero saberse fuera en este justo momento de su carrera sí que se acerca a una explicación de cuánto duele a esta hora el alma del 10.