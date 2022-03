Valderrama contra la Federación Colombiana: pide renovación total

La Selección Colombia se juega su clasificación al Mundial de Catar 2022 en sus dos últimos partidos de la Eliminatoria Sudamericana, cuando enfrente a Bolivia y Venezuela, el 24 y 29 de marzo, respectivamente.



Y aunque las cuentas para clasificar a la Copa del Mundo de la FIFA son muy complicadas, Carlos el ‘Pibe’ Valderrama no pierde la fe en el equipo nacional que dirige Reinaldo Rueda, por eso le pidió a los jugadores que entreguen todo para ganar esos seis puntos y esperar un milagro.



Este jueves 3 de marzo, el ‘Pibe’ habló con Blu Radio, en el programa ‘Blog Deportivo’. Allí le preguntaron sobre qué debería pasar si Colombia no logra su cupo al Mundial de Catar.



“Esperemos que no pase, porque yo voy hasta el final con la Selección. Hay una renovación normal, que se debe dar sí no se pasa al Mundial, pero hay que empezar por los directivos, que son la cabeza. ¿Cuándo va a pasar? Nunca ha pasado en el fútbol colombiano”, aseguró el exfutbolista.



El ‘Pibe’ agregó que “si queremos cambiar esto hay que empezar por ahí (la dirigencia). Así como a nosotros, como jugadores de fútbol, nos exigen por ir al Mundial y al cuerpo técnico también, porque si no, se tienen que ir; a los directivos les debe pasar lo mismo”.



“Usted es presidente, usted es vicepresidente, y Colombia no fue al Mundial, nos vemos para la próxima y vienen otros. Eso es lo que hay que hacer”, sentenció Carlos Valderrama.



¿Qué pensarán Ramón Jesurún y Álvaro González Alzate?