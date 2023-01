Valoyes y su confesión en Selección: 'Peleé para que me dejaran venir'

El delantero de la Selección Colombia, Diego Valoyes, aseguró este martes que la idea del seleccionador nacional, el argentino Néstor Lorenzo, con los próximos partidos amistosos, es consolidar el equipo para las eliminatorias al Mundial de 2026 y la Copa América de 2024.



Así lo expresó Valoyes, jugador del club argentino Talleres, en una rueda de prensa en Bogotá de cara al amistoso con Estados Unidos que se disputará el próximo sábado en el estadio Dignity Health Sports Park de Carson, en California.



"El técnico tiene una idea clara: que vamos a proponer lo que tenemos, lo que entrenamos y seguir afianzándonos como grupo para lo que viene", dijo.



Valoyes se mostró satisfecho por los llamados que ha recibido para la selección absoluta y dijo que seguirá compitiendo "sanamente" con Luis Díaz y otros delanteros por un cupo en el equipo.



"He venido tomando confianza, es muy importante para mí estar aportando y compitiendo por la posición sanamente con los que están en Europa, pero ojalá pronto estén de la mejor manera porque es importante para nosotros tenerlos para que aporten a la selección", explicó.



Valoyes añadió que tuvo charlas con el cuerpo técnico y los directivos de su equipo para poder acudir al llamado de Lorenzo. "Yo peleé para que me dejaran venir. Siempre voy a querer representar a mi país. Tuve que charlar con la dirigencia para que me dieran el permiso de poder estar acá", dijo.



La selección colombiana trabajó unos días en Barranquilla y llegó el lunes pasado a Bogotá en donde cerró su preparación para el amistoso para el que viajó este martes.



EFE