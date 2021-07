Reinaldo lo tiene claro: así será su morfociclo con Selección Colombia

Reinaldo Rueda volverá a trabajar en campo con la Selección Colombia desde el próximo 9 y hasta el 12 de agosto en Bogotá, con futbolistas de la Liga BetPlay y con el objetivo de seguir acercando a talentos locales a la Tricolor.



Las unidades de trabajo de esa semana han sido denominadas como morfociclo, y contaría con aproximadamente 14 jugadores para tareas e ideas específicas.



¿Qué jugadores llamará el entrenador a esta convocatoria? Según Carlos Antonio Vélez, en su espacio radial en ‘Antena 2’, Rueda tendrá en cuenta principalmente a futbolistas habituados a jugar en la altura.



Así, según consultas de Vélez con el cuerpo técnico de la Tricolor, el trabajo específico será pensando en el partido contra Bolivia en La Paz, por las Eliminatorias a Catar 2022, que se jugaría el jueves 2 de septiembre. Así, jugadores de equipos de Bogotá, Manizales, incluso Medellín y Cali, serían tenidos en cuenta.



“Se llamarán jugadores que tengan huella de altura”, dijo Carlos Antonio. La idea es que los jugadores tengan idea de lo que Rueda quiere para ese partido, pues llevaría a algunos jugadores locales a La Paz, que puedan jugar desde el inicio o en el remate del compromiso.



Incluso, la Dimayor le ayudó a Rueda para facilitar los jugadores. ¿Cómo? Con la programación de la fecha 4 de la Liga BetPlay II-2021. Así, el sábado 7 de agosto se jugarán los partidos América vs. Once Caldas, Atlético Nacional vs. Deportivo Cali y el clásico entre Millonarios y Santa Fe.



Probablemente de esos equipos haya varios convocados, así que tendrán el tiempo suficiente para competir y presentarse en Bogotá a la concentración, el lunes 9. Además, el domingo 8 juega Equidad y Medellín, por si llama a jugadores de esos equipos.