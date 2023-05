Tomás Ángel, entre bromas, avisó: 'Queremos ser campeones del mundo'

Tomás Ángel ingresó en el segundo tiempo y puso su sello en la victoria de la Selección Colombia Sub-20 sobre Japón. El delantero de 20 años marcó el segundo gol de la tricolor en el triunfo 1-2 y luego de finalizado el partido, habló en entrevista.



“Contento por eso, quería, era un sueño desde que me preparé para el Mundial y llegó en un marcador adverso. Decisiones tácticas me hicieron entrar. Tenía las ganas de ayudar al equipo, de aportar mi granito de arena y para eso estamos todos, cada uno de los jugadores. Me tocó a mí y espero seguir en racha”, aseguró Ángel.



Además, bromeó acerca de la marca con la que, en sus palabras, superó a su padre. El jugador de la Sub-20 es hijo del mítico delantero Juan Pablo Ángel, recordado por sus goles en Selección Colombia y el Aston Villa.

“Claro, no alcanzó a jugar el Mundial mi papá, creo que vamos 1-0 arriba ya (risas). Ahorita recocho con él un rato y le digo que no hay forma de que me alcance”.



Por último, advirtió que el grupo, a pesar de tener pendiente el último partido de la fase de grupos contra Sengal, ya piensa en los octavos y el sueño mudialista está más vivo que nunca.



“Queremos quedar campeones del Mundial, la ilusión es esa. Entregarle un título mundial al país que tanto lo necesita. Nos llena de orgullo a nosotros los jugadores y vamos a luchar por eso”, concluyó.