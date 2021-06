¿Quedó satisfecho? Rueda analizó la victoria de Colombia frente a Perú

La Selección Colombia volvió a ganar y lo hizo en el debut de Reinaldo Rueda como entrenador. Triunfo importante que le permite tomar aire en la clasificación y que motiva de cara a un difícil duelo frente a Argentina. La víctima fue Perú, que después del 0-3 se quedó en el fondo de la tabla. Colombia ahora piensa en la albiceleste, pero antes, su técnico analizó varios aspectos del triunfo.

"Fue un partido muy inteligente, que tenía una carga psicológica para las dos selecciones. El orden fue vital y la altísima concentración (...) Teníamos que tener buena disposición y solidaridad colectiva para tener el control del juego y buscar el resultado. Eso nos permitió salir con los 3 puntos. Fue muy equilibrado y parejo hasta el 0-1. Teníamos los once jugadores y esos minutos que estuvimos con la superioridad numérica dieron confianza. Comenzando el segundo tiempo, el gol de Matheus Uribe fue determinante para garantizar eso que debe recobrar la Selección. Eso consolidó a los jugadores", dijo.



Rueda valoró varios aspectos claves de sus dirigidos. Habló de solidaridad, disposición y confianza. "Este es un grupo muy receptivo, con un ADN especial por la sensibilidad del jugador colombiano. Es un momento difícil por la situación del país, y lo conversamos, de saber que teníamos que hacer un esfuerzo triple, que no servía solo el 100%".



Finalmente, Reinaldo no quiso entrar en detalles sobre lo que espera que sea el partido del próximo martes, que ya tendrá días para preparar. Lo que sí dijo es que espera que su equipo tenga el mismo comportamiento que tuvo frente a Perú. Eso sí que lo dejó satisfecho.



"Todos los partidos son diferentes. Hay que asimilar este resultado y que este equipo sepa interpretar las situaciones de juego y tener la capacidad de resolver como lo hizo. Colombia consiguió los goles y tuvo seguridad defensiva. Fue un partido complicado también por la situación en la tabla, que nos compromete a un esfuerzo adicional. Los jugadores quieren reivindicarse con la afición y eso fue determinante para este resultado", repuntó.