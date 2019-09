Berrío y sus razones para ganarse el llamado a la Selección Colombia

Orlando Enrique Berrío Meléndez, delantero cartagenero de 28 años, regresó a una convocatoria de Selección Colombia luego de dos años y medio, cuando el técnico José Pekerman lo tuvo en cuenta justamente para un amistoso contra Brasil, el 26 de enero del 2017.

Justamente en el 2017 fue cuando pasó del Atlético Nacional al Flamengo de Brasil y allí se mantiene desde entonces. Sin embargo, en los últimos meses se vio afectado por varias lesiones, que le quitaron protagonismo.



En octubre del 2017 sufrió la ruptura del tendón patelar de la rodilla izquierda, que le sacó de las canchas por más 11 meses. Después ha sufrido lesiones musculares menores, pero que le han impedido tener rodaje.



Por eso este llamado es especial para Berrío, quien cree que tiene una buena oportunidad para mostrar a quienes han criticado su convocatoria, que tiene fútbol y ganas para quedarse en la selección:



“Venía pensando en regresar a la selección desde el momento en que me recuperé de la lesión, venía trabajando para ello. En el club día a día todos son testigos de ello, de que me entreno al cien por ciento dejando todo de mí, para cada día estar mejor y bueno, afortunadamente el técnico, el ‘míster’ cree que este es un buen momento para llamarme y la verdad estoy muy contento de estar acá”, dijo Berrío.



De los 17 partidos que ha disputado el Flamengo en la Liga de Brasil 2019, Berrío ha jugado 12, cuatro de ellos como titular, lo que le ha servido para tomar ritmo. “Vengo con mucha continuidad, en todos los partidos vengo entrando, con la confianza del cuerpo técnico. Dejé atrás las lesiones que era lo que me impedía tener secuencias de juego y afortunadamente estoy cien por ciento”, explicó.

Para Berrío la llegada del técnico portugués Jorge Jesús ha sido vital para su recuperación y toma de confianza, porque lo ha utilizado en varias posiciones. “Afortunadamente con la llegada del profe Jorge Jesús, he tenido participación en diferentes zonas del terreno de juego, jugando por derecha, por izquierda, de interior, de nueve. Es importante tener esa versatilidad, conocer las posiciones para estar listo para lo que acá me necesiten”, señaló y añadió que “con Jorge Jesús he aprendido muchas cosas, he mejorado muchas cosas de mi juego y ahora a ponerlo a disposición de la selección”.

En la era Pekerman, Berrío jugó tres partidos de las eliminatorias para Rusia 2018 y su último llamado fue para el amistoso benéfico, para las víctimas del accidente del Chapecoense, que Colombia jugó contra Brasil, en Río de Janeiro, que Brasil ganó 1-0 y en el que el atacante cartagenero jugó el segundo tiempo.