Luis Marquinez tras su actuación: 'no hay nada que me pueda sacar'

La Selección Colombia Sub-20 comenzó de buena manera el Mundial luego del triunfo sobre Israel por 1-2 en el debut. El equipo dirigido por Héctor Cárdenas tuvo puntos varios puntos altos, pero el que más destacó fue Luis Marquinez. El portero de Atlético Nacional se convirtió en una de las figuras del partido con varias atajadas que permitieron los 3 puntos.



Finalizado el encuentro, Marquinez habló con medios de comunicación y destacó el compromiso del equipo para lograr la remontada. Además, reveló que el dolor de hombro que tuvo en el primer tiempo tras na de sus atajadas solo fue un susto y no quiere perderse los otros compromisos. "Fue una extensión del hombro pero de resto no hay nada que me pueda sacar", comentó.

"Agradecerle a mis compañeros por creer en ellos, por mostrar buena disposición a pesar de que no se nos dio el resultado en el primer tiempo", dijo el golero.



"Gracias a dios estuve ahí para apoyarlos y decirles que mientras mantengamos el arco en cero íbamos a conseguir la victoria. A pesar de que nos metieron gol seguimos manteniéndonos firmes y creyendo en nosotros", agregó.



Por otro lado, agradeció a Sol de Oriente, equipo en el que se formó. "Es el club que me dio a conocer, me dio la oportunidad de creer en mi y en mi talento, las personas que estaban creyeron y vieron en mí un potencial que hoy en día estoy demostrando", añadió.



Otras declaraciones de Luis Marquinez:



Sobre la remonatada: "Estábamos orientando mal al rival, estábamos presionando mal. Poco a poco agarramos esa confianza y esa capacidad y mentalidad para afrontar el partido, poder corregir los errores y en el segundo tiempo lo hicimos bien".



Lo que vivió en últimos minutos: "Estaba tranquilo, tenía que mantener la calma, no me podía salir del partido porque son 90 minutos y la adición y tengo que estar siempre al 100 porque en una de esas puedo actuar otra vez".