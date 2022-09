Cuadrado advirtió a Ospina, James y Falcao: 'no se les debe regalar'

Juan Guillermo Cuadrado, uno de los referentes que citó Néstor Lorenzo en Selección Colombia para enfrentar a Guatemala y México, dialogó este martes con los medios sobre el proceso que se inició formalmente esta semana y con el que apuntan a Copa América 2024 y Mundial de 2026.



El jugador de la Juventus de Italia se refirió a la presencia de referentes como David Ospina, James Rodríguez y Falcao García, grupo del que también hace parte, y advirtió que se debe pelear por un puesto.

"Cada día hay que convencernos más del talento que tiene Colombia. Creo que comienza desde ahí, saber que somos ganadores y si te pones a pensar genera tristeza viendo el talento que hay y no ser partícipes de la Copa, pero es un aprendizaje y se debe partir de ahí. El poder entrenar y jugar cada partido con la ilusión de volver a estar en el Mundial y pelear por la Copa América porque tenemos una selección con grandes jugadores", mencionó.



Para Cuadrado la presencia de jugadores experimentados es clave en cualquier equipo y Colombia no fue ajena esta vez: "creo que siempre hacen falta los jugadores de experiencia que puedan aportarle al grupo y no solamente en lo futbolístico sino también en la interna. Es importante en cada selección y a los referentes no se les debe regalar nada, tienen que trabajar y ganarse un puesto para estar en la selección porque hay jugadores jóvenes que quieren estar y aportar. El experimentado debe estar pero también ganarse el puesto".



Y mencionó las razones por las que jugadores referentes deben estar en los procesos. "Por la manera de jugar y tener a veces la pausa. A veces se necesita esa pausa que dan Falcao y James, que le dan manejo a las situaciones y no solo en el terreno de juego sino también fuera de él. La experiencia que están adquiriendo es importante trasladarla a los jugadores jóvenes".



Juan Guillermo también celebró que sea Néstor Lorenzo quien lo dirija en este nuevo proceso. Los conoce bien y ellos se sienten cómodos. "Es un plus porque el profesor está bien capacitado y nos conoce muy bien, sabe la posición que le gusta a cada jugador y dónde se siente cómodo. Es importante para nosotros porque va a aportarle grandes cosas a la Selección. Tenemos plena confianza en él (...) Hemos estado trabajando en espacios reducidos y con mucha intensidad, pero ya lo que se viene es un trabajo más organizado y con énfasis en los partidos. El profe quiere tener una identidad y se va a trabajar sobre eso".



Finalmente, tras ser consultado sobre las nuevas figuras que citó el seleccionador nacional, como Jhon Jáder Durán, Óscar Estupiñán y Jorge Carrascal, por mencionar algunos, Cuadrado indicó que "casi todos los que están aquí tienen la calidad". También les auguró grandes logros y los aconsejó: "si lo hacen con pasión, intensidad y ganas de ganarse un puesto en cinco minutos o diez, creo que todos tienen calidad y lo importante es que si la unimos va a traer beneficio".