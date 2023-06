Héctor Cárdenas: 'Regresaremos a Colombia con la frente en alto'

La Selección Colombia Sub-20 cayó ante Italia en el Mundial y se despidió del torneo en cuartos de final. La Tricolor perdió por 1-3 y ahora, los jugadores, deberán fortalecerse para conformar el nuevo proceso de la Sub-23 que buscará el Preolímpico.



Finalizado el compromiso en el Estadio San Juan del Bicentenario, Héctor Cárdenas, encargado del buen proceso del grupo en el Sudamericano y el Mundial, habló en entrevista con DirecTV Sports y más allá de los agradecimientos al equipo, habló sobre los próximos retos para el grupo.



"Regresar a Colombia con la frente en alto, como le dije a ellos. No tengo nada que reprochar, por el contrario, valorar el trabajo que han hecho. Lo que está esperamos a futuro para este grupo y agradecerle a la federación que ha apostado y creado en mí y en el verdadero proceso que se ha hecho en estas categorías", dijo inicialmente el estratega.



"Sensaciones son tristeza y dolor porque quedar por fuera en esta instancia, cuando sabíamos que teníamos una posibilidad de ir más allá y trascender, pero no se da al final. No queda sino continuar el camino, seguir fortaleciendo el proceso que ahora debe continuar, el próximo grupo que será la Sub-23 y la futura Sub-20 que representarán a nuestro país", mencionó luego de la caída de la Selección este sábado.



Por otro lado, al ser consultado por la convocatoria de la Selección Mayor para los amistosos, comentó que, de ser elegidos algunos futbolistas que jugaron ese Mundial, demostraría que el trabajo ha rendido frutos.



"Creo que es decisión del profe Néstor (Lorenzo), que junto con su cuerpo técnico han hecho una valoración de la próxima convocatoria y bueno, será decisión de ellos pero sería importante porque hace parte de valorar todo lo que se viene haciendo en las diferentes categorías", concluyó.