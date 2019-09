‘Quiero aprovechar mi momento con la Selección’: Duván Zapata

La selección Colombia se prepara en Estados Unidos para el juego amistoso que tendrá el próximo martes, contra Venezuela, en la ciudad de Tampa. Luego del partido contra Brasil, del pasado viernes, el equipo realizó este domingo un entrenamiento, al final del cual algunos jugadores hablaron con la prensa. Uno de ellos fue el atacante Duván Zapata, quien fue titular contra Brasil.

“Esa es la idea, esa es la mentalidad que tengo, que cada vez que tenga la posibilidad de estar acá poder aprovechar, y aprovechar mi momento”, dijo.



Sobre el peso de las ausencias

"No pienso que afecte de ninguna manera. Si no se hubiera visto reflejado contra Brasil. Todos estamos acá buscando una oportunidad, demostrando al técnico que puede contar con nosotros. Es importante tener alternativas. Es importante aprovechar esta oportunidad con estos en estos partidos, ya tuvimos uno, ahora viene otro complicado. Hay que seguir creciendo".



Oportunidad para afianzarse

"Cada uno es consciente que cada vez que viene acá y sale al campo de juego tienes que responder. Por el bien del equipo y por el bien propio. Pero esa no es la mentalidad no solo mía, sino de todos mis compañeros, que cada vez que saltemos al campo poder aprovechar la oportunidad".