Las impresiones de Carlos Queiroz y el exagerado elogio a Brasil

La Selección Colombia empató por 2-2 contra Brasil y Carlos Queiroz quedó satisfecho con el trabajo hecho por su equipo, que estuvo arriba en el marcador y tuvo un buen desempeño ofensivo.



El entrenador de la Tricolor elogió también a su rival y mencionó que es la mejor selección de Brasil en los últimos 15 años. Solamente superada por los campeones del mundo del 2002.

El rival...



"Fue bueno porque jugamos bien el primer tiempo, el segundo bajamos por cansancio. Los aficionados están contentos porque el fútbol ha ganado hoy. La opinión que tengo es que es el mejor brasil de los últimos 15 años. He visto el regreso de Neymar y eso es muy bueno para el fútbol, también para nosotros que lo analizamos y para saber dónde estamos"



Partido 'amistoso' y juego de Colombia...



"Empezando que jugar sin que sea amistoso es el mejor complemente. Fueron muy profesionales y con mucho rigor, respetando a los aficionados se quedó claro que fue un buen juego aunque no fuera un juego oficial. Anotamos dos goles, pero recibimos dos en contra de la mejor Brasil, no es para estar triste. Tengo que felicitar a todos los jugadores de Colombia porque ganamos duelos y uno contra uno, perdimos también, pero fuimos consistentes y son grandes jugadores".



El juego, los 100 partidos de Ospina y los 200 de Queiroz...



"Fuimos agresivos en la marca y estuvimos concentrados. En el primer tiempo no dejamos fluir a los futbolistas rivales. La concentración de todos juntos sirvió, recuperamos balones abajo y no era fácil. En la segunda mitad nos faltó paciencia y hacer correr más al balón. Felicito a mi equipo. Que Ospina tenga 100 partidos es fantástico y yo soy muy feliz porque cumplí 200 partidos".



Jugar sin un '10'...



"Con Roger, Duván, también puedes causar daño y no con un '10', ese tipo de jugador encanta mucho y son los mejores. Pero también hay futbolistas adelante que cumplen esa función y son delanteros".



Sobre las metas, Copa América y el próximo Mundial...



"Es el sueño que tenemos, ir al mundial y hacer una buena Copa América, Colombia ha tenido ambición e ilusión. Nos preparamos bien y espero que los futbolsita tengan la oportunidad de estar bien y jugar más para llegar al equipo nacional con más ritmo y preparación".