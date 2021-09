'Me sentí muy bien, respaldado': Cuesta tras su debut en Eliminatorias

Carlos Cuesta fue uno de los puntos altos de la Selección Colombia en la valiosa victoria por 3-1 sobre Chile, correspondiente a la Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Catar 2022.

El joven defensor central fue titular y cumplió junto a Óscar Murillo en la línea del fondo, dejando buenas sensaciones ante un rival difícil como el que dirige Martín Lasarte.



Tras la victoria y el buen partido con la Tricolor, Cuesta atendió a los medios y expresó su satisfacción por el resultado obtenido, destacando la confianza que le dio el técnico y sus compañeros en el día de su debut.



“Me sentí muy bien, respaldado por Óscar, Juan Guillermo y por David, siempre me hablaron. Los chilenos son fuertes, técnicos, atacaron con jugadas al espacio. En Barranquilla siempre es difícil, pero logramos contrarrestar el ataque de ellos".



"La indicación del profe (Reinaldo Rueda) era muy clara, tener el balón y en momentos precisos atacar, que ellos corrieran. Con Óscar Murillo estuve entrenando en la Copa América, nos entendemos muy bien".



"De Óscar solo puedo decir cosas buenas, todo el tiempo me habla, me da indicaciones, asumió ese papel de líder en la defensa... Me permitió hablar, eso dice mucho de una persona que está abierta a escuchar a los jugadores jóvenes", precisó.



Sobre el partido, Cuesta reconoció que el segundo tiempo fue difícil y que el equipo se confió con el 2-0 a favor; sin embargo, destacó la reacción de sus compañeros y el triunfo importantísimo ante un rival directo en Eliminatorias.



"Con el entrenador se habla lo que es del juego, eso va acompañado con una palmada de apoyo, de tranquilidad. Hicimos un buen partido, cuando tuvimos que atacar, lo hicimos, fue un buen partido para todos... Hablamos antes de comenzar el segundo tiempo, de no relajarnos, ellos salieron impulsados y lograron un gol, luego de eso reaccionamos", finalizó.