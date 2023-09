Vélez tuvo poca paciencia con James: ‘Fue el intrascendente de antes’

Carlos Antonio Vélez se había ilusionado con un renacer de James Rodríguez y hasta defendió su convocatoria a la Selección Colombia para encarar las dos primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa Mundial FIFA 2026.



“Yo abrí una tregua, me parecía honesto y justo de mi parte. Si le vi un pedazo de partido formidable en Sao Paulo vs. Liga de Quito, cómo no iba a darme la oportunidad de ver si James podía repetir ese partido, que fue lo mejor que le había visto en los últimos cinco años”, expresó el periodista en su columna ‘Palabras Mayores’, en Antena 2 Radio.



Sin embargo, a Vélez se le acabó la paciencia muy pronto, pues quedó decepcionado de la actuación de James, quien entró al minuto 75 en el triunfo 1-0 de Colombia sobre la Vinotinto.



“La verdad, muy poquito, muy pobre”, calificó Vélez el partido de James. El reconocido comentarista continuó: “Entró sobre el remate del partido… lo vi caderón otra vez, solamente hizo un pase formidable al vació, por derecha, creo que a Jhon Durán, y ya. No pudo tirar a puerta, se veía con grandes dificultades, perdió los duelos…”.



Luego se preguntó: “No sé si James vaya a aguantar ser suplente y entrar en los remates de partido, porque él no está acostumbrado a eso. Y lo malo es que no se le puede poner de entrada”.



“Él va a terminar, solito, saliendo de la Selección…respetándole su pasado, lo que fue bueno y lo que no fue bueno. Con James ya dudé anoche, y este viene siendo el intrascendente que habíamos tenido en los últimos partidos”, sentenció Carlos Antonio Vélez



Escuche a Vélez (Video desde 15:45 a 17:42)