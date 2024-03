Debate por arqueros de Colombia: ¿cuál debe salir de la convocatoria?

El debate es el de siempre: el entrenador que vive en cada uno de nosotros tiene una hoja en blanco en frente y ahí debe escribir unos 24 o 25 nombres para la próxima convocatoria de la Selección Colombia, sabiendo que son tres arqueros y más o menos 7 más por posición.

¿A quién llamar pero, más que eso, a quién dejar afuera? Ese es el debate, a horas de conocerse el llamado de Néstor Lorenzo para los partidos amistosos contra España (22 de marzo) y Rumania (26).

​

​Y sin entrar en la discusión de todos los convocados, vale la pena concentrar la atención en el arco y en cómo llegan los más probables candidatos.

​

Para empezar, un asunto claro: no habría nuevos nombres, ni posibles 'palos' como alguna vez fue Alexei Rojas, ni juveniles con proyección como Alejandro Ramírez o Luis Marquinez. No habría margen para ensayos sino que llegarían exclusivamente los que tengan el rango de titulares contra rivales europeos hoy, no en un par de años.

​

Eso reduce la lista a los cuatro nombres que han sido los habituales: Camilo Vargas (Atlas), David Ospina (Al-Nassr), Álvaro Montero (Millonarios) y Kevin Mier (Cruz Azul).

​

​En cuanto a pergaminos, todos llena el formulario. Pero, si fuera por rendimiento crudo y duro, ¿cuál de los tres sería el que se debe quedar por fuera? El dolor de cabeza de Lorenzo no es menor. Lo primero que hay que decir es que, pro calificación, es una disputa muy pareja pues todos están 6,7 y 6,9. Después toda la discusión está abierta.

​

​Si es por recorrido, porque es mundialista y porque en ausencia de Ospina se convirtió en el titular habitual, el elegido sería Camilo Vargas. Pero ojo a sus números: en 11 partidos encajó 18 goles, más del doble de sus rivales en el arco nacional, y aunque hizo 27 atajadas, su efectividad es del 60 por ciento.



Si es por furiosa actualidad, lo de Kevin Mier en su feliz aterrizaje en la Liga MX es contundente: ​en 11 partidos recibió 9 goles, tuvo 20 atajadas y un 70 por ciento de efectividad.



El que sigue en la lista sería Álvaro Montero, un jugador con un rendimiento que es sorprendente: en 10 partidos recibió 8 goles, tuvo 26 atajadas y se apuntó 76 por ciento de efectividad en las atajadas, toda una novedad pensando en el mal momento que vive en Millonarios. Un dato que afecta su promedio es que estuvo tres fechas sancionado y luego le ha costado el regreso.



Pero la noticia para todos ellos es que David Ospina está sano, ha vuelto a jugar y es el histórico de la portería que no ocupa simplemente porque no estaba habilitado. Lo que no le ayuda es que jugó poco y encajó muchos goles: suma 3 partidos, 4 goles recibidos, 5 atajadas y 56 por ciento de efectividad en su trabajo.

Arqueros Selección Colombia Foto: Sofascore para Futbolred



Un punto de inflexión sería la posibilidad que tienen los porteros de ser los primeros en sacar al equipo al ataque. Y en ese rango de efectividad en el pase, la comparación va así: Vargas registra el 70 por ciento, Mier el 84 por ciento pases precisos, Montero el 65 por ciento y Ospina el 84 por ciento. El detalle es que este último apenas si jugó en el último año y por eso el ganador sería Mier.



Amplia es la discusión y no depende solo de la actualidad sino también del recorrido. Por eso es tan compleja la elección. Si es por curva de rendimiento el titular sería Mier, pero por historia Vargas e incluso Ospina tendrían su oportunidad. Montero fue siempre parte del proceso, más allá de este momento de crisis con el azul. ¿A quién dejar en casa? No es tan fácil la tarea de Lorenzo.