La respuesta de Sánchez a la acción que terminó con Neymar en la valla

Neymar tuvo un gran protagonismo en el segundo tiempo del partido entre Colombia y Brasil, amistoso que se disputó este viernes en Estados Unidos y terminó 2-2 .

Una de las acciones más comentadas fue una disputa entre el crack brasileño y Dávinson Sánchez, quien terminó empujando a su rival en el área en lo que pudo ser un penalti. Sin embargo, y a pesar de que Neymar terminó contra las vallas de publicidad por la velocidad de la acción, no sancionaron nada, aunque eso generó un momento caliente en el partido.

Fue el defensa colombiano quien se refirió a esta acción al final del partido, aunque le quiso restar importancia a esta acción en la que, para él, el juez estuvo acertado al sancionar penal.

"Es una jugada de fútbol normal, en la que hay roce. Se puede interpretar, o no, pero al final ni yo, ni mis compañeros, ni el rival puede decidir, es el árbitro quien tiene la potestad de decir si fue o no falta. Él considera que es una jugada normal. Por mi parte yo puedo decir que es una jugada en la que yo voy por la pelota, él (Neymar) la puntea y pone la espalda, no puedes a esa velocidad frenar y dejarlo pasar. Mi trabajo es defender y el de él es hacer goles", explicó en declaraciones compartidas por 'Toque Sports'.

¡”UNA JUGADA NORMAL🤷🏽‍♂️”! El defensa colombiano🇨🇴, Dávinson Sánchez, se refirió al choque con Neymar que todo Brasil🇧🇷 pidió como penal. Esto fue lo que declaró: pic.twitter.com/YHOms4DSF9 — Toque Sports (@ToqueSports) September 7, 2019

Con esto, Davinson quiso darle una respuesta a esta polémica, pues la acción ha traspasado la frontera porque para algunas personas es uno de los tantos shows que ha hecho Neymar en su carrera como deportista.