Óscar Córdoba sobre David Ospina: así le iría con él, Faryd y Calero

David Ospina se convertirá en el jugador con más partidos en la historia de la Selección Colombia. Este sábado, contra Uruguay por los cuartos de final de la Copa América 2021, el arquero llegará a 112 presencias y superará a Carlos el ‘Pibe’ Valderrama. Sin duda, un récord difícil de igualar y valorable por lo que ha significado el portero en los últimos doce años.



Sin embargo, Óscar Córdoba tiene un reparo: si bien el portero ha sido destacado en la Selección, siente que no tiene competencia, pues ha sido suplente en sus clubes en largos pasajes, en los últimos años. En Arsenal de Inglaterra, así como en el Napoli italiano, no se ha consolidado como el guardameta fijo.



Es por eso que, aunque Córdoba reconoce la importancia de Ospina en la Selección, dejó una frase contundente. El exportero, campeón de Copa América con Colombia, y que dejó huella en la época dorada de Boca Juniors, a comienzos de siglo, comparó el momento de David y aseguró que si estuviera en la época en la que competían Córdoba, Faryd Mondragón y Miguel Calero, seguramente no era tan titular en la Tricolor.



“Ospina ha venido siendo suplente (en su club). David, con Miguel, Faryd y Óscar Córdoba, no tapaba. Te lo digo así: si uno era suplente, el que sigue. Yo me lesioné jugando para Boca, y ahí mismo llegó Faryd”, fue la crítica de Óscar Eduardo.