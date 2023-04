¿Ospina piensa en el retiro? 'No me digo si jugaré hasta los 36 o 37'

David Ospina es uno de los ausentes de la última gira asiática de la Selección Colombia, pero no por otra razón distinta a la lesión del brazo que lo sacó de carrera en Al-Nassr.

"La lesión fue mucho más grave de lo que se dijo. Fueron más de seis semanas, porque el radio estaba completamente destrozado. La cirugía duró mucho más de lo programado, pero seguimos muy bien con la recuperación", comentó en charla con Primer Toque de Win Sports.



Aterrizado, como siempre, habló de la Selección Colombia y el inevitable tema que ronda a muchos, el retiro. "Hoy en día vivo un día a la vez. Sé que en algún momento llegará su final. pero trato de aprovecharlo al máximo. Empiezo hablar de muchas cosas con mi familia. El fútbol como jugador se terminara en algún momento y seguiremos en otro aspecto, pero el fútbol estará ligado a mí. Pero hoy en día trato de vivir el momento, de aprovecharlo y disfrutarlo, además de aportar a las generaciones que vienen. No me digo si jugaré hasta los 36 o 37, vivo el día a día y en el momento que ya no pueda aportar más, levantaré la mano y daré un paso al costado, pero por ahora no veo ese techo", dijo.

☕☀ "Fue durísimo no haber estado en el mundial" David Ospina, arquero de Al-Nassr.#PrimerToque pic.twitter.com/zZg32HSzhR — Win Sports TV (@WinSportsTV) April 10, 2023



¿En algún punto de esa reflexión hay una opción de volver a Nacional? "Soy hincha y esperar de que sé dé esa oportunidad y estamos a la espera que se pueda dar ese momento"; declaró.



El Mundial de Catar por TV aún duele: "Fue muy duro no haber estado en la cita mundialista con la selección que teníamos. Estábamos muy cerca y a la vez muy lejos. Fue complicado ver el mundial por televisión, se presentaron muchos factores y se hablaron cosas que no fueron ciertas y eso aún nos pone tristes. Pero hay que sacar lo positivo y ponerlo en el proceso de Néstor Lorenzo. Esa debe ser la mentalidad y hay que ganar cosas para darle alegría al país", comentó.



Para Ospina, que sano todavía es indiscutible en Colombia, hay ilusión para el futuro: "Colombia es exportador de arqueros. En nuestro fútbol en algún momento hubo 16 extranjeros, no lo digo en contra porque yo soy extranjero donde estoy, pero pasa por nuestro campeonato que exige resultados inmediatos y aguantar a un joven es difícil. Pero hay que confiar en nuestros jóvenes, hoy Álvaro lo está haciendo muy bien, Aldair está volviendo con el Pereira, el mismo Kevin Mier, Camilo está bien en México".