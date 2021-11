El capitán pidió mesura: Ospina defendió a los delanteros de Colombia

La Selección Colombia no pudo aprovechar, nuevamente, los resultados ajenas y terminó una oportunidad vital para encaminarse al Mundial del próximo año. Esta vez, Paraguay fue su verdugo en Barranquilla.



Tal y como ocurrió contra Ecuador, los cafeteros no pudieron romper el cero y se mantienen sumando de a un punto. Al respecto, David Ospina expresó en rueda de prensa la tristeza del grupo por no conseguir el resultado y analizó lo que el fue el desarrollo del encuentro.



Acá sus declaraciones:

Arbitraje - Ese tema con los árbitros prefiero no hablarlo. Siempre queremos que las cosas se hagan bien, ya en cada quien queda si hizo bien su trabajo. Nosotros nos tenemos que seguir concentrando en nuestros partidos y en lo que queda de la Eliminatorias.



Malos resultados - Es un poco extraño. Hoy en el partido, Colombia salió a buscar su resultado, impuso las condiciones de juego, pero lastimosamente nos está faltando esa puntada final. El poder concretar es importante en esta clase de partidos, en esta Eliminatoria que es muy complicada. Si vemos hoy, hay 4-5 selecciones peleando para entrar en los cinco primeros, ahora tenemos que pensar en los cuatro partidos que nos faltan, que seguimos dependiendo de nosotros y seguir trabajando para poder llegar al triunfo y los goles.



Presión por conseguir la victoria - Es normal que al final quieras arremeter con todo, en ese momento puede haber un poco de desorganización por las ganas de buscar el resultado, las ganas de ganar. Eso fue lo que hicimos al final, ellos con uno menos. Al final no pudimos encontrar ese gol que nos diera los tres puntos.



No ganan como local - Es frustrante porque nos preparamos muy bien, tenemos grandes jugadores, estamos con nuestra gente, queremos darles una alegría, pero esta Selección siempre se entrega y da lo máximo. Lastimosamente no estamos contando con esa suerte de encontrarnos con el gol. Hoy en día seguimos dependiendo de nosotros y eso es muy importante. Seguimos pensando en llevar a Colombia al Mundial, es lo que queremos y lo vamos a dar hasta el final. Tenemos que afrontar cada partido que viene como una final.



Autocrítica del grupo - Antes de hacer una autocrítica, lo primero es seguir dándole confianza a nuestros delanteros. Sabemos que contamos con grandes goleadores que en sus clubes la pasan muy bien, pero que les ha faltado esa fortuna en la Selección. Pero estamos con la confianza en ellos al 100%, hay que seguirlo intentando, crear opciones de gol y el gol va a llegar.



Lo que faltó para anotar - Queríamos cerrar con los tres puntos. Con Ecuador fue un partido más disputado, muy complejo, complicado en la mitad del terreno. Colombia desde el inicio creo ocasiones, siempre tuvimos la posesión de la pelota, al frente teníamos un rival combativo y con nuevo cuerpo técnico. No pudimos en esa puntada final.