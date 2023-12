Polémica: David Ospina vuelve a Selección sin jugar hace 11 meses

La Selección Colombia ya tiene lista de 20 convocados para los amistosos que jugará el próximo 10 y 16 de diciembre, contra Venezuela y México, respectivamente, que se disputarán en Estados Unidos.



Muchos jugadores nuevos en el ambiente de Selección, tendrá el técnico Néstor Lorenzo. Por esa razón, tal vez con la intención de poner la cuota de experiencia, convocó al arquero David Ospina, quien sufrió una grave lesión de codo jugando para Al Nassr, y no juega hace 11 meses.



Hay polémica por el regreso de Ospina, quien se fracturó el codo el pasado 14 de enero, en el empate 0-0 de Al Nassr contra Al Shabab. Su recuperación tardó muchísimo tiempo y, aunque ya tiene el alta médica, su club en Arabia no le ha dado minutos, e incluso el técnico Luis Castro no lo tiene siquiera como suplente.



Los otros arqueros citados por Lorenzo son Álvaro Montero (Millonarios) y el debutante Alejandro Rodríguez (Deportivo Cali), por lo que se pone en duda si Ospina juegue o solo haya sido llamado para acompañar al grupo, que carece de experiencia, y transmita sus conocimientos y vivencias.



El último partido que jugó Ospina con la Selección Colombia fue el 19 de noviembre de 2022, en amistoso que le ganó la Tricolor 2-0 a Paraguay.