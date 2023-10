'Macka' no renuncia: 'la página de selección nunca la voy a cerrar'

Faltan pocos días para que se conozca la convocatoria de la Selección Colombia de cara a los duelos contra Uruguay (12 de octubre) y Ecuador (17). Se esperan sorpresas por ausencias obligadas por lesión y en esa carpeta todos levantan la mano.

Uno, que lo está haciendo hace años, es David Mackalister Silva, capitán y figura de Millonarios campeón de Liga y de Copa. Tiene 36 años pero está 'en puntitas de pies' si es que Néstor Lorenzo valora a los jugadores del medio local y necesita un hombre con experiencia, regularidad, salud y, más que nada, ganas.



"Yo creo que la página de la selección nunca la voy a cerrar, lo único que tengo que hacer es seguir trabajando y solo Dios sabe si ese momento llegará", dijo el creativo en charla con Primer Toque de Win Sports.

​

☕☀ “Yo creo que la página de la selección nunca la voy a cerrar, lo único que tengo que hacer es seguir trabajando y solo Dios sabe si ese momento llegará” Macalister Silva, capitán de Millonarios.#PrimerToque pic.twitter.com/FeqvrgMRFk — Win Sports TV (@WinSportsTV) October 3, 2023

El veterano jugador contó que su familia y su hijo mayor son fundamentales en el ejercicio de paciencia que hace hace tanto tiempo, esperando una convocatoria: "mi hijo siempre me pregunta y me dice 'te acordarás de mí'", esperando el anhelado llamado.

​

Silva sabe que su edad puede ser una limitación pero tiene claro su aporte: "dirán que por ejemplo en Uruguay ya no llaman a los mayores, pero yo creo que si bien la edad puede que limite en algo la parte física, se gana en velocidad mental y eso fundamental".

​

​Silva celebró la renovación de Gamero en Millonarios porque le da la estabilidad que necesita el proyecto y cuenta que todos los días intentan buscar variantes en el juego para seguir sorprendiendo. Eso es lo que está en sus manos. Lo demás, incluso la convicción de Lorenzo, no está en sus manos y por eso solo espera, con fe, que mire a la Liga... y lo mire a él.