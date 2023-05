Los mejores datos de Colombia en fase de grupos del Mundial Sub-20

Colombia se clasificó a octavos de final del Mundial Sub-20 2023, como líder del grupo C; lo hizo invicto y ahora espera por su rival en la segunda fase de la Copa que realiza la FIFA en Argentina.



Estos son los datos que dejó la Tricolor, que dirige Héctor Cárdenas.



- Invicto: sexta ocasión en la que la Selección Colombia pasa la fase de grupos sin perder. Sucedió en 1985, 2003, 2005, 2011, 2013 y 2023.



- Mejores campañas: en 2005 y 2011, Colombia ganó los tres partidos de fase de grupos. En 2005, no recibió goles; mientras que en 2011 fue el Mundial con más goles anotados: 7.



- Primer Mundial en el que Colombia empieza perdiendo sus tres partidos y logra remontar o no perder.



- Ganó en su debut: seis Mundiales en los que Colombia salió vencedor en su primer partido; 2023, 2019, 2015, 2011, 2005, 1987.



- Clasificar como primero: sucedió solo tres veces; en 2023, 2013 y 2011.



- Hace 30 años: Colombia completa siete Mundiales en los que supera la fase de grupos. En 1993, la Selección no paso de esa primera fase, como pasó también en 1987.



- Senegal: el equipo africano es la gran deuda de la Selección en los Mundiales Sub20. La enfrentó tres veces y no pudo ganarle; empataron en 2023 y 2015, y perdió Colombia en 2019.



- Desde 2011 no le gana a un africano en fase de grupos: fue 2-0 sobre Malí.