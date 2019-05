Los 5 grandes datos de la Selección Colombia Sub 20 de Arturo Reyes

La Selección Colombia cumplió su primer objetivo en el Mundial Sub 20: clasificó a octavos de final al terminar segundo del grupo A. Además, lo hizo en grande, pues goleó 6-0 a Tahití, un triunfo que entró en la historia de la categoría juvenil.

Arturo Reyes y sus muchachos marcaron récords, dejaron hitos y siguen dejando huella en el historial de Colombia en la categoría juvenil.

1. El 6-0 contra Tahití se convirtió en la mayor goleada de Colombia en un Mundial Sub-20. El triunfo más abultado que tenía la Selección en estos certámenes era de 4-1, conseguido frente a Japón en 2003 y contra Francia en 2011.



2. En Polonia-2019, Colombia hizo la fase de grupos con más goles de su historia: 8. Superó así las 7 anotaciones que hizo la Selección en el Mundial de 2011, del cual fue el anfitrión, en los primeros 3 juegos. La diferencia de gol fue de +6 (recibió 2 goles), igualando así la fase de grupos de Holanda-2005 y Colombia-2011.



3. Primera vez que Colombia consigue un doblete y un triplete en el mismo partido. Contra Tahití marcó ‘hat-trick’ Juan Camilo Hernández y dos goles de Luis Sinisterra. Justamente el ‘Cucho’ fue el primer cafetero en hacer 3 goles en un mismo partido de Mundial Sub-20; mientras que Sinisterra es el cuarto colombiano en marcar doblete (Miguel ‘Niche’ Guerrero, Henry Zambrano y Luis Fernando Muriel, los otros).



4. Victoria 20 de Colombia en los Mundiales Sub 20. Los rivales a los que superó en toda la historia: Túnez, Baréin, Siria (2 veces), Camerún, Japón, Irlanda, Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Italia, Canadá, Francia, Malí, Corea del Sur, Costa Rica, Turquía, El salvador, Catar, Polonia y Tahití.



5. Mundiales Sub 20 en los que Colombia recibió menos goles en fase de grupos: en 2005 no encajó tantos en contra; 1 gol (2003, 2011 y 2013); 2 goles (2019).