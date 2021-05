Nada nuevo: Colombia usaría línea de 4 atrás contra Péru y Argentina

Daniel Muñoz habló este lunes de sus expectativas y los trabajos que adelanta la Selección Colombia en la concentración en Barranquilla, para preparar los duelos contra Perú (3 de junio) y Argentina (8 de junio), por las Eliminatorias a Catar 2022.

Una de las cosas que reveló es que no se improvisará una línea de tres defensas en esos primeros duelos al mando de Reinaldo Rueda y se mantendrá el esquema usual de cuatro hombres en el fondo. Estas fueron sus respuestas:



La experiencia en Bélgica



He crecido muchísimo. Este primer año fue una adaptación rápida, muy buena para mí en lo personal y grupal. He ganado mucha experiencia en este primer año en el fútbol belga. Me estoy consolidando.





El trabajo con Reinaldo Rueda



Es un entrenador mundialista, con experiencia en Selecciones y Mundial. Le hace muy bien a la Selección la llegada del profe. Todos deseosos de aportar lo mejor con miras al Mundial.



¿Defensa con 3 o 4 hombres?



Venimos trabajando la línea de 4, pero todos los jugadores estamos adaptados a cualquier sistema porque en nuestros clubes jugamos con diferentes sistemas, entonces estamos a la orden para jugar con cualquiera que el profe requiera".



Experiencia en la Selección



Para mí es un sueño. Para todo jugador es un sueño vestir los colores de su Selección, ahora espero aprovecharlo y tener minutos. Poder crecer y ayudar a mis compañeros a lograr grandes cosas.