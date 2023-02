Daniel Luna es realista y sin confiarse: 'No estamos clasificados'

La Selección Colombia Sub-20 dio otro paso importante para asegurar su clasificación al Mundial de Indonesia tras vencer a Ecuador, pero oficialmente, solo hay dos selecciones ya clasificadas: Brasil y Uruguay. Los colombianos están a un punto de conseguir el objetivo, pero adelante tendrán un durísimo encuentro ante su similar de Brasil el jueves 9 de febrero cuando se dispute una nueva fecha del Sudamericano Sub-20.



Pero en la cabeza de los jugadores está más que claro que es otro partido y que todavía no pueden dar ventajas sabiendo que están a un paso de clasificarse a la Copa del Mundo en Indonesia en el año en curso. Daniel Luna ingresó en el segundo tiempo, fue importante para mantener el 1-0 y obtener los tres puntos. El volante ex Deportivo Cali detalló sus impresiones del juego.

Colombia sostuvo la victoria con un gol en contra de Luis Córdova en la primera parte y Héctor Cárdenas envió a la cancha a Daniel Luna para mantener el triunfo por la mínima diferencia. Luna pasó por los medios de comunicación en la zona mixta, que claramente, no podían evitar preguntarle por su llegada al Real Mallorca de España, "feliz por este paso tan importante en mi carrera, siempre soñé, siempre era una meta llegar a Europa, no creí que iba a ser tan rápido. A mí me llena de mucho orgullo saber que todo ha valido la pena, el esfuerzo y desde mi familia que siempre ha estado ahí. Ahora toca seguir trabajando, seguir demostrando y es enfocarnos en el presente, en la selección y es dar ese paso que está cerca que es clasificarnos al Mundial y ya veremos si se nos da el título que es lo que queremos".



Posteriormente, Daniel Luna referenció cómo se dio el compromiso, "un partido muy difícil. Ecuador siempre se identifica por tener jugadores muy rápidos en el frente de ataque. Tenían la necesidad obviamente y se fueron al frente, pero gracias al trabajo y al esfuerzo que ha hecho todo el equipo se nos da la victoria". Sobre el siguiente partido contra Brasil detalló, "bueno ya los enfrentamos y nos dimos cuenta que pudimos competirles de tú a tú, pudimos ganarles y con esa mentalidad vamos a salir el jueves".

Aunque se le complicó bastante por momentos conseguir la victoria, Daniel Luna fue clave para congelar los tiempos y conservar las tres unidades. Luna precisó cuáles fueron los puntos altos en este encuentro, "pienso que eficacia porque tuvimos opciones de gol para liquidar el partido, pero bueno ya es pasar la página para poder llegar contra Brasil de la mejor manera". Luna ingresó a los 60 minutos por Alexis Castillo Manyoma y referenció qué le dijo Héctor Cárdenas a falta de media hora para el final del juego, "la idea del profe es clara, hacer mi juego, sostener el resultado y ahora es enfocarnos en lo que viene que para nosotros es muy importante".



Sobre su paso al Real Mallorca, "claro, empiezo desde cero, a ganarme las cosas como siempre lo he hecho con mi trabajo, mi esfuerzo, demostrando mi talento y aportando lo mejor al equipo. Ahora estoy enfocado en el presente que es la selección, clasificar al Mundial y salir campeones. Luego sí enfocarme en Europa". Daniel Luna hace parte del grupo de tres jugadores que fueron fichados por equipos europeos acompañado de Gustavo Puerta al Bayer Leverkusen, pero antes en el Nuremberg y de Jhon Jáder Durán al Aston Villa, con eso en mente, le preguntaron por esa exportación de los jugadores, "eso habla del buen trabajo que hemos hecho cada uno de nosotros, no es solo individual sino en lo colectivo porque gracias a ello hemos tenido oportunidades que nadie puede. Cada uno se siente orgulloso del trabajo que hace el compañero porque siempre intentamos dejar todo por esta camiseta".



Con seis unidades, Colombia ve muy de cerca la clasificación sabiendo que los perseguidores apenas tienen una unidad. Un empate contra Brasil los clasificaría al Mundial. Daniel Luna confía en pelear un cupo al Mundial de Indonesia, pero es realista, "no, no nos sentimos clasificados, nuestro objetivo es ser campeones, sería un orgullo ser campeones acá y ahí se dará la clasificación al Mundial". Específicamente de conseguir el cuarto título para el combinado nacional y en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, Luna referenció, "todos tenemos una ilusión, el apoyo de la gente ha sido increíble, nos sentimos muy emocionados, muy satisfechos con el apoyo de toda la gente y espero darles muchas alegrías a todos".