¿Pesó la presión? Luna analizó empate de Colombia con sabor a derrota

La Selección Colombia Sub-20 inició su camino en el Sudamericano de la categoría y en su debut contra Paraguay en el estadio Pascual Guerrero no tuvo su mejor rendimiento al comenzar perdiendo y no lograr remontar. Al final fue un empate 1-1 que los dejó con un resultado con sabor agridulce.



A pesar de que lograron el empate, Colombia no mostró su mejor juego y la anotación de Daniel Luna se convirtió en un premio, debido a que comenzar con una derrota era un declive siendo anfitriones.



Luego del empate, el autor del gol, Daniel Luna, habló en conferencia de prensa sobre este flojo inicio que los dejó con la obligación de ganarle a Perú, dejando claro que la presión de ser locales los afectó.



“El inicio del partido nos costó, nos vimos ansiosos. Además, influyó la presión de la hinchada por ser locales en un torneo tan importante como este. Sin embargo, en el segundo tiempo tuvimos la tranquilidad en lo que nosotros sabemos hacer como equipo y se vio reflejado”, reconoció Luna.



De igual manera, Luna rescató las opciones que tuvieron y la mejoría que tuvieron gracias a las intervenciones de Héctor Cárdenas en el descanso.



“Tuvimos muchas opciones que no pudimos concretar. Ahora es mejorar detalles y pensar en lo que viene. El profe en el descanso estaba un poco enojado, pero eso sirvió para despertar y darnos cuenta que estábamos jugando un Sudamericano en nuestro país. Creo que se vio un cambio grande”, mencionó el jugador Luna.



Finalmente, analizó a Perú y el poco tiempo que tienen para preparar el duelo contra los incas, aunque cree que pueden lograr la victoria y seguir en carrera rumbo a la segunda fase del Sudamericano.



“Fuimos superiores porque tuvimos las opciones, pero ahora es mejorar esos pequeños detalles, pensar en Perú y salir a ganar. Va ser fundamental el tema de recuperación y haciendo lo nuestro lograremos los tres puntos”, finalizó Luna.



Con este empate a un gol, Colombia es segunda del grupo A del Sudamericano Sub-20 con un punto, mientras que Brasil es líder con tres unidades, debido a su victoria 3-0 contra Perú, próximo rival de la tricolor.