Primer acto de gobierno de Rueda: cuerpo técnico sin modificaciones

Reinaldo Rueda Rivera fue presentado este martes como nuevo seleccionador nacional de Colombia y, como era de esperarse, ya se escuchan algunas quejas alrededor de su nombramiento,

En el inicio de sus declaraciones, el DT confirmó que no habrá modificaciones en su cuerpo técnico, aunque se esperaba que abriera la puerta a algunos históricos que inclusive trabajaron en el pasado a su lado.



El asistente técnico número uno seguirá siendo Bernardo Redín, quien llegó con él al Atlético Nacional y celebró la Copa Libertadores; después estaría también en el breve paso por Flamengo de Brasil y en Chile.



Eduardo Velasco, preparador físico, es otro inamovible. Ha estado con Rueda en las clasificaciones a mundiales de Honduras y Ecuador, así como el título de Copa Libertadores de 2016, y ha sido su escudero luego en Chile.



Pero tal vez el nombre que más genera incomodidad es del único extranjero del grupo. El preparador de arqueros Néstor Lo Tártaro trabajó en Colombia con Envigado, América de Cali, Huila y Cortuluá. Además, en Chile jugó en Deportes Antofagasta y se ganó la confianza de Rueda en ese país.



Muchos esperaban que para ese cargo se pensara en nombres locales, que miraran a René Higuita, a Faryd Mondragón, inclusive a Eduardo Niño, cesante tras su paso con Pinto por Emiratos Árabes y con toda la experiencia y la confianza de quienes hoy sigue en el arco de Colombia. Pero no fue así y eso, por lo que se dice, generó incomodidad.



Hay que decir que lo curioso es que se hubiera presentado un cambio o que no se le hubiera dado autonomía total a Rueda para conformar su cuerpo técnico. Mantener a los suyos, por encima de las aspiraciones, muchas legítimas, de otros, es una señal de autoridad del nuevo DT de Colombia. El mandatario gobierna con los suyos y Rueda no será la excepción.