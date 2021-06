A jugarse la vida contra Brasil: cuentas de Colombia para ser segundo

Lo que parecía un partido para concretar la primera posición, de manera parcial, del Grupo B terminó siendo una completa pesadilla. La Selección Colombia amplió su mala racha frente a Perú en Copa América y este domingo cayó por 1-2.



Con el resultado, el cuadro cafetero se mantiene en la segunda posición, pero a futuro tendrá que jugar a la invicta Brasil y después descansará. Panorama sumamente complicado.

La preocupación para Colombia no pasa por una posible eliminación del certamen, pues matemáticamente está completamente clasificada. El lío pasa por la posición que se ocupe al final.



En principio se esperaba la segunda casilla, se veía como algo fijo, pero con la inesperada caída frente a los peruanos se podría terminar tercero e incluso cuarto en el peor de los casos.



Basado en lo anterior, para mantener la posición se necesitarían algunos resultados. Ganarle a Brasil sería lo ideal puesto que se asegura la segunda casilla, mientras que una derrota matemáticamente anula cualquier posibilidad.



En este orden de ideas, el empate (sumando cinco puntos) abre una baraja de posibilidades. Lo primero es que Perú no puede ganarle ni a Venezuela ni a Ecuador, lo ideal es dos empates que por cierto afectarían de paso a los ecuatorianos.



Justamente los dirigidos por Gustavo Alfaro podrían vencer a Perú, pero tendrían que perder con Brasil para no afectar a Colombia. Respecto a Venezuela, tan solo los salva golear a Perú en la última jornada.

Ahora bien, ¿por qué es tan importante la segunda posición? Según el formato de la Copa, el segundo del Grupo B enfrentaría al tercero del Grupo A. En este momento, los cuartos de final enfrentarían a la Selección con Paraguay. Nada del otro mundo. Muy ganable.



En caso de ser tercero, el rival sería segundo del A (en estos momentos Chile) y de ser cuartos el rival sería el líder de la zona, es decir Argentina. Dos rivales que suelen ser un dolor de cabeza para la Tricolor.



Vale la pena recordar que la Roja eliminó a Colombia en la Copa del 2019 (penales) y 2016 (2-0), mientras que la Albiceleste hizo lo propio en 2011 (penales).



Las cuentas están claras, depende de Rueda encontrar el equipo que le juegue un partido digno a Brasil y así mismo pueda robarle puntos. El próximo miércoles será la cita crucial.