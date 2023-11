¿Es cuestión de tiempo? Cuentas de Colombia para clasificar a Mundial

Ganarle 'a la peor Brasil' o a la 'mediocre Paraguay' es para muchos una señal de mentalidad ganadora, de ambición. Pero en realidad es profundo desconocimiento: no es fácil hacer pleno de puntos en unas Eliminatorias mundialistas ni mucho menos derrotar a un pentacampeón y una cosecha así bien puede estar allanando, desde ahora, el camino de regreso a una Copa Mundo.

Sí, el actual formato limita mucho la competencia porque entrega seis cupos y medio (un repechaje) para el Mundial 2026, pero no significa que hay que confiarse. Cada rival se juega lo suyo fecha a fecha.



El cupo ampliado hará que el llamado 'número mágico' sea inferior al de otras clasificatorias, por lo cual pensar en 12 puntos cuando apenas se han cumplido 6 de las 18 jornadas totales ya es una buena noticia, duela a quien le duela.



La meta es estar entre esos seis clasificados directos y eso solía asegurarse con un mínimo de 27 puntos: ahora bien puede alcanzar con 24 pues en un torneo que durará casi tres años, es difícil garantizar que algún equipo no falle en casa.



Significa que si ya hay 12 puntos en la canasta, lo ideal es sumar 15 puntos más en 2024 para no depender de nadie. Hay 36 puntos en disputa en 12 jornadas que se cumplirán hasta 2025, lo que garantiza oportunidades suficientes para coronar el regreso al Mundial.



Además está el detalle del calendario: Colombia aún debe recibir a selecciones que este año han dejado mucho que desear a la hora de la competencia, como Perú y Bolivia, coleros de la tabla de posiciones, e inclusive Paraguay y Chile, antes los cuales el equipo de Lorenzo ganó (0-1) y empató (0-0), respectivamente.



La buena noticia es que con ganar en casa bien puede alcanzar y eso, después de la exhibición contra Brasil, no parece una meta imposible.