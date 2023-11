¡Ojo con las amarillas! Cuatro colombianos en riesgo contra Paraguay

Parece sencillo pero no lo es tanto: la Selección Colombia intenta pasar la página de la victoria contra Brasil (2-1), la primera contra ese rival por las Eliminatorias al Mundial 2026, y lo difícil es dejar la euforia o al menos transformarla en baño de confianza para el siguiente reto, este martes contra Paraguay (6:00 p.m.).

Pero en eso trabaja el cuerpo técnico, consciente que no ayudará el recuerdo, por muy feliz que sea: "Lo importante es que nosotros estemos claros, ellos tienen la oportunidad de confirmar ese momento que estamos viviendo, hemos hecho énfasis en concentrarnos en Paraguay, que es totalmente distinto... Esperamos poder jugar en campo contrario, los jugadores saben que Brasil ya pasó, la euforia y al alegría, y si queremos seguir adelante debemos saber que el partido no es fácil", explicó Amaranto Perea, asistente técnico.



Ahora la atención está en diseñar bien el plan, no cometer los errores de los comienzos, que obligan a esfuerzos demasiado grandes para corregir, y hacerle sentir al séptimo de la tabla de qué está hecho el tercer clasificado.



Dicen los jugadores siempre que la 'atención en los detalles' es la que hace la diferencia y se exigen siempre no pestañear en ningún momento. Y en ese objetivo hay al menos cuatro que van a requerir un esfuerzo extra, pues empiezan con una amenaza encima en Asunción... que no es el rival.



En el elenco nacional hay cuatro jugadores que empezarán el partido con la presión de tener una tarjeta amarilla acumulada, lo que significa que si ven una más tendrán que pagarla el próximo año, en la siguiente doble fecha de Eliminatorias, en septiembre de 2024, contra Perú y Argentina.



Ojo a los que llegan con una alerta encima: Jorge Carrascal, Carlos Cuesta, Yerson Mosquera y Luis Díaz. ¿Díaz? ¡Nada menos que la figura del equipo! Habrá que rodearlo bien y ayudarle en la marca para que no termine exponiéndose sin necesidad.

​

El que terminó evitando el riesgo fue Déiver Machado, baja por lesión y ya desafectado de la concentración. Dávinson Sánchez no logró manejarlo contra Brasil y por eso pagará sanción en esta fecha.