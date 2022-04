Lo buscan con cartel y experiencia: ¿cuánto vale DT así para Colombia?

"Lo ideal es buscar a la persona, ojalá especializada en selecciones, aunque todos tuvieron una primera vez. El fútbol es uno solo, la nacionalidad puede ser cualquiera”. Palabras de Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana (FCF), sobre la búsqueda de un nuevo entrenador de la Selección Colombia tras la salida de Reinaldo Rueda.

Es tan amplio, tan abstracto, que realmente da la idea de que cualquiera puede llegar al cargo. Pero la realidad es que no, que hacen falta condiciones muy particulares, relativas a la experiencia y el conocimiento del entorno que encontrará.



La pregunta es, ¿cuánto cuesta un DT que cumpla tantos requisitos? Depende de qué se considera caro y qué barato. Y ahí es clave la escala salarial de los entrenadores que dirigieron la última Eliminatoria al Mundial de Catar para tener una idea clara.



Según un informe del sitio Primicias Ecuador, de 2020, la FCF tendría que estar considerando un ingreso anual cercano a los 3 millones de euros para el elegido. Según sus cuentas, 3,9 millones gana Tite, el mejor pagado de la región, y 3 millones sería el salario en el que estarían Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda, los últimos entrenadores de la Selección Colombia que fracasaron en la meta de llegar al Mundial.



Si se preguntan por Ricardo Gareca, el entrenador que muchos quieren, o por Gustavo Alfaro, el DT que antes de devolver a Ecuador a una Copa Mundo era analista de Colombia en las Eliminatorias para el canal Caracol, ojo a los costos: 3,7 millones de dólares al año vale 'El Tigre' y 1,6 millones vale el autor intelectual del 6-1, según la fuente. Después estaba el maestro Óscar Tabárez, sobre los 2,7 millones (no estaría muy lejos Diego Alonso, su reemplazo).



Pero tengan en cuenta esta perla: cuando Argentina decidió correr el riesgo de dejarle a un exjugador de la albiceleste el cargo en calidad de interino a Lionel Scaloni, y con el tiempo se convenció de ratificarlo, el acuerdo fue de los más benéfico: 500 mil dólares cuesta el estratega del segundo mejor equipo de la Eliminatoria. ¿Qué tal el negocio? Es una pena que en Colombia aplique el dicho: 'nadie es profeta en su tierra".



Claro, si la idea fuera pasar de un Clío a un Ferrari, el mundo tiene técnicos para todos los gustos. Por ejemplo, a Marcelo Gallardo, otros de los 'antojos' de miles de hinchas en el país, no habría manera de sacarlo de River Plate por menos de 5 millones de dólares por año, según distinta versiones. ¿Ven cómo las cuentas no dan?



Y por ahí pasa la lista: un informe de L'Equipe dice que quien quiera a Diego Simeone, el mejor pagado del mundo, debe ener 40 millones de euros al año en el banco; a Pep Guardiola (suena para Brasil), 23 millones; a Jürgen Klopp, el jefe de Luis Díaz en Liverpool, 17,5 millones de euros; a Mauricio Pochettino (otro que sonó para Argentina), 13,4 millones por año. Y así. Ni para que seguir revisando lo que no está al alcance de nadie en este lado del mundo.



La FCF se tomará su tiempo no solo para evitar los errores del pasado con Queiroz y Rueda, sino también para hacer las cuentas. Es verdad que el fútbol es una fuente de riqueza casi inagotable. Pero también que no clasificar al Mundial impacta directamente el bolsillo y eso obligará a barajar con inteligencia.