¿Por qué no han vuelto jugadores de Colombia Sub-23 a sus clubes?

La Selección Colombia perdió en la definición por penaltis, contra Uruguay, el partido por el quinto puesto de los Juegos Panamericanos y así terminó así su participación.

¿Y entonces por qué, si ya terminó la competencia, no han vuelto para ayudar a sus equipos en la la disputa de la Copa Btplay? Gran pregunta.



El técnico Héctor Cárdenas le confirmó al periodista José Alberto Ortiz que el regreso no se dará a tiempo para el final de la semifinal, el fin de semana.



“Estamos regresando el día 5 y en ese momento cada jugador va a su lugar o club de procedencia”, fueron las palabras de Cárdenas al periodista de Caracol Radio.



Se sabía que no habría tiempo para que Luis Marquinez, Cristian Castro Devenish y Brahian Palacios, de Atlético Nacional, y Eber Moreno y Junior Fory del Pereira, no llegarían a tiempo para el duelo que este jueves ganaron los verdes, por penaltis, para clasificarse a la final de la Copa.



Pero, ¿qué pasa con Daniel Ruiz de Millonarios? La semifinal de ida contra Cúcuta, este jueves en El Campín, estaba descartada hace varios días, aunque de Santiago a Bogotá hay solo seis horas y la derrota contra los uruguayos fue este miércoles. Pero ¿por qué no viajar antes del domingo? Nadie responde.



Los demás jugadores estarán disponibles para la última fecha del todos contra todos, la próxima semana.