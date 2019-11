Partidos vitales: agenda de jugadores de la Selección el fin de semana

Último fin de semana de noviembre y empieza el mes de alegría y armonía en varias partes del mundo: Navidad y diciembre. Los futbolistas de la Selección Colombia juegan este fin de semana y tienen compromisos vitales con sus clubes.

David Ospina | Napoli (ITA)

Domingo 12:00 p.m. Napoli vs Bolonia, Serie A



Aldair Quintana | Atl. Nacional (COL)

No tiene actividad, Nacional ya fue eliminado de la Liga.



Éder Chaux | Patriotas (COL)

No tiene actividad, Patriotas no clasificó a cuadrangulares.

Defensas



Stefan Medina | Monterrey (MEX)

Domingo 8:00 p.m. Monterrey vs. Santos, cuartos de final de vuelta de Liga MX



Santiago Arias | Atl. Madrid (ESP)

Domingo 3:00 p.m. Atlético de Madrid vs. Barcelona, Liga de España 2019



Dávinson Sánchez | Tottenham (ING)

Sábado 10:00 a.m. Tottenham vs. Bournemouth, Premier League



Yerry Mina | Everton FC (ING)

Domingo 11:30 p.m. Leicester vs. Everton, Premier League



Jhon Lucumí | Genk (BEL)

Sábado, 2:30 p.m. Genk vs. Sint-Truiden, Premier League



Jeison Murillo | Sampdoria (ITA)

Lunes 2:45 p.m. Cagliari vs Sampdoria, Serie A.



William Tesillo | León (MEX)

Sábado 8:00 p.m. León vs. Morelia, cuartos de final de vuelta Liga MX



Johan Mojica | Girona (ESP)

Sábado 3:00 p.m. Zaragoza vs. Girona, Liga 2 España



Mediocampistas

Wílmar Barrios | Zenit (RUS)

Domingo 11:00 a.m. Zenit vs. Spartak Moscú, Liga Rusia



Juan Cuadrado | Juventus (ITA)

Domingo 6:30 a.m. Juventus vs. Sassuolo, Serie A



Jéfferson Lerma | Bournemouth (ENG)

Sábado 10:00 a.m. Tottenham vs. Bournemouth, Premier League



Steven Alzate | Brighton (ING)

Sábado, 10:00 a.m. Liverpool vs. Brighton, Premier League



Mateus Uribe | FC Porto (POR)

Lunes 3:45 p.m. Porto vs. Pacos Ferreira, Liga de Portugal



Yairo Moreno | León (MEX)

Sábado 8:00 p.m. León vs. Morelia, cuartos de final de vuelta Liga MX

Delanteros



Luis Muriel | Atalanta (ITA)

Sábado, 9:00 a.m. Brescia vs. Atalanta, Serie A



Steven Mendoza | Amiens (FRA)

Sábado, 2:00 p.m. Montpellier vs. Amiens, Liga de Francia



Róger Martínez | América (MEX)

Domingo 10:00 p.m. Tigres vs América, cuartos de final de vuelta en Liga MX



Luis Díaz | FC Porto (POR)

Lunes 3:45 p.m. Porto vs. Pacos Ferreira, Liga de Portugal



Alfredo Morelos | Rangers (ESC)

Domingo 10:00 a.m. Rangers vs. Hearts, Liga de Escocia