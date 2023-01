Colombia se alista para el segundo partido: fecha y hora vs Perú

El jueves 19 de enero e cumplió la primera fecha del Grupo A del Sudamericano Sub-20 en suelo colombiano, en donde el telón se abrió con Perú enfrentando a Brasil en una dura caída de los peruanos por 0-3. Posteriormente, Colombia igualó a un gol contra Paraguay, pero dejó muchas dudas en su funcionamiento en un tiempo en el que poca respuesta tuvo ante el tanto inicial de los guaraníes, y un complemento bueno al ritmo de Miguel Monsalve.



En un certamen tan corto como el Sudamericano Sub-20, solo hay un día de descanso entre las fechas. El viernes 20 de enero, los elencos del Grupo A no vieron actividad y la próxima jornada será el día sábado 21 donde Colombia debe vencer las dudas que dejó y sumar sus primeros tres puntos aprovechando el descanso de Brasil.

Así las cosas, los próximos partidos del Grupo A serán Paraguay vs Argentina y Perú vs Colombia. Jugando con la presión por conocer el resultado de sus rivales directos, colombianos y peruanos tendrán que sacar el resultado para no quedarse atrás.



¿Cómo y cuándo se jugará el siguiente partido de Colombia?



Sábado 21 de enero:



Perú vs Colombia - 6:30 P.M.

​Estadio: Pascual Guerrero

​TV: RCN TV, Caracol TV y Telepacífico