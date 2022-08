Colombia aceleraría por más amistosos: uno de los rivales va a Qatar

La Selección Colombia afrontará en septiembre dos partidos amistosos programados en fecha FIFA ante Guatemala y México, que se jugarán el 24 y 27 de septiembre, sin embargo, conociendo del gran reto que tendrá para regresar con la tricolor a un Mundial, el técnico Néstor Lorenzo habría solicitado a la FCF que se organicen al menos otros tres enfrentamientos amistosos en "fecha no FIFA".



Uno de los rivales sería Ecuador, selección dirigida por Gustavo Alfaro, que estará en el Mundial de Qatar en el que integra el grupo A junto a la anfitriona, Países Bajos y Senegal.

La información fue entregada por Carlos Antonio Vélez, en su audiocolumna 'Palabras Mayores'. El periodista contó que Costa Rica, Paraguay y Ecuador serían las tres selecciones a enfrentar, después de medirse a Guatemala y México. Asimismo, por tratarse de partidos en fechas no dispuestas por la FIFA, los convocados serían jugadores que militan en el fútbol colombiano.



"En la medida de los posible va a tener dos selecciones activas, lo que siempre pedimos, tener un equipo A y un B. Una segunda unidad que tenga claros los conceptos al momento que tenga que pasar del B al A. Ese equipo B será una selección local y hay que tenerla, con los jugadores del campeonato", destacó.



Vélez aseguró que "hay concertación de palabra" con esas tres selecciones para disputar partidos de ida y vuelta. "Va a llegar el momento que los europeos van a decir, no los presto, así que hay que tenerlos (...) No podemos vivir de los de por allá se lesionan, les da pereza, se enriquecen, le pesan las nalgas, entonces agarramos los nuestros" agregó.



Finalmente, el periodista destacó que para los partidos ante Guatemala y México no se realizará concentración en Colombia y que todos se reunirán en Nueva York el 17 de septiembre".