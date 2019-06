Colombia se despidió del Mundial Sub 20 en gris juego contra Ucrania

Colombia no jugó con la madurez de otros partidos, pagó carísima su falta de ideas y se despidió del Mundial Sub 20 tras caer 0-1 contra Ucrania.



El marcador fue corto para el dominio de los europeos, prácticos, rápidos, punzantes en el juego aéreo, sólidos… tal como se esperaba que fueran. La incapacidad propia fue la única explicación de la derrota.



"Nos pueden hacer daño por las bandas”, advertía el capitán Cuesta. Y exactamente por ahí ganó Ucrania.



Advertía a los 5 minutos por primera vez, un centro de pelirrojo Konoplia y a espaldas de Cuesta aparecía Boletsa. Y 5 minutos después, el castigo. El infortunio de Palma, que chocó con la cabeza de un rival, hizo que Cuesta llegara tarde a la marca y encima el arquero Mier salió mal, con lo cual solo hizo falta un puntazo de Sikan para el 1-0.



Muy temprano sufría el equipo de Reyes, que pasó el resto del primer tiempo hundido en un mar de imprecisiones y malas decisiones.



Generó un gran tiro libre Cucho pero lo desperdició en un laboratorio que no salió, Angulo tuvo la primera llegada inteligente al salir rápido, en un toque con Perea, pero el remate salió arriba, y así. La FIFA contó cuatro llegadas pero ninguna fue tan clara.



Para el complemento de nuevo fue Angulo el primero en levantar la mano con una aproximación más bien tímida, que terminó bajando con la mano.



Vino un nuevo tiro libre, tal vez la única alternativa ofensiva de Colombia, y parecía mano de un defensor ucraniano pero no lo vio el juez, como no vio una posible falta en el área. Pero Colombia no perdía por eso sino por su propia incapacidad de encontrar caminos al área rival.



Gracias a Tsitaishvili no bajaba la persiana Ucrania, cuando el talentoso Konoplia arrastró la marca por la banda, incluyendo al arquero Mier, y metió un centro que increíblemente tiró por arriba su compañero.



Lástima que no lo aprovechó tampoco Colombia, que lucía partida, sin ideas, sin conexión entre sus atacantes, huérfano de fútbol en todos los sectores del campo.



El técnico Reyes corrió todos los riesgos, sacó un defensor y un volante y se fue al ataque con cuatro hombres y así ‘Cucho’ buscó la reivindicación sobre los 70 minutos con un remate desviado, Carbonero tuvo una más al 79 y sobre el 80 una jugada con toque -¡por fin!- acabó en los pies de Sandoval que envió un remate al que le faltó dirección.



Se fue lesionado Popov y en la jugada, al minuto 82, que fue revisada por el VAR, se fue expulsado Carbonero, con algo de injusticia pues la jugada parecía muy fortuita.



Colombia luchó en los últimos minutos cuando se refugió Ucrania, pero el tiempo pasó y por más que se jugaran cinco minutos adicionales, se fueron las ilusiones de llegar a la semifinal. Adiós al Mundial de Polonia sin más.