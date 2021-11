Rincón criticó a Colombia: ‘Neymar los braveó y no hicieron nada’

La derrota de Colombia contra Brasil era uno de los escenarios posibles, la forma y lo mostrado en cancha ha generado polémica en varios sectores. Las críticas van más allá de lo futbolístico, táctico o estratégico, pues la tricolor, pese a cumplir un buen primer tiempo, lo realizado en el complemento dejó preocupación.



El actual panelista de Win Sports, dio sus conceptos en el programa La Polémica.

Ahora, sacando lo deportivo, la actitud de los jugadores ante el accionar de Neymar y las decisiones arbitrales, es reflejo de las mismas críticas. Uno de ellos fue Freddy Rincón, que no estuvo nada contento con el resultado, además, criticando la actitud de los jugadores en cancha “Yo estoy piedro con la misma selección, uno no puede dejar que una persona se le interponga ante cualquier cosa en el fútbol o se imponga como lo hizo Neymar. Manejó el partido, hizo lo que quiso. Me dio tanta rabia ver a Davinson queriendo darle explicaciones a Neymar, el otro queriendo mimarlo, hasta cambiar camisetas con él. Eso fue deprimente, me dio mucha rabia. En el futbol uno impone siempre, pero cuando otro va a imponer más, uno debe imponerse más”.



Agregó sobre lo hecho por el brasileño, que tuvo varios cruces con los colombianos “Hoy Neymar salió victorioso en el partido, en todo, braveó a los jugadores de la selección y nadie tomó las riendas”.



Concluyó con el accionar de los jugadores tricolor hacia el árbitro “En un equipo hay que tener un maloso, Brasil tiene a Neymar. Pero es que en Colombia somos ingenuos, pasivos en la cuestión de manejar al árbitro”.