¿'Bolillo' Gómez es el culpable? Eduardo Luis explotó por tema Juanfer

La polémica convocatoria de Juan Fernando Quintero, el '10' del Junior que salió este sábado de Selección Colombia por lesión, tiene mucha tela por cortar. A las críticas de Carlos Antonio Vélez, quien apuntó a Néstor Lorenzo por la situación, se sumó la voz del relator Eduardo Luis López.



El narrador de Win Sports aprovechó su canal de YouTube para hablar del "papelón" en el caso Juanfer. Eduardo Luis aseguró que todo se dio por un "mal manejo" y se despachó contra el 'Bolillo' Gómez por pretender recuperarlo en la Selección Colombia, después que un dolor lo sacara contra Santa Fe.

"Lo de Juanfer está caliente porque le hicieron pegar un viaje de medio planeta para nada. Para nada fue hasta Corea. Algunos quieren justificarlo y decir que se pegan de nada o de cualquier polémica. Vamos a ver si esto es una bobada", empezó Eduardo Luis apuntando a algunos colegas.



"Mire lo que son las contradicciones, Hernán Darío Gómez dice no va, no juega (ante Santa Fe), y luego vaya y trate de recuperarse en la Selección, ¿Cómo así? Si se reúnen una semana. Si no está en condiciones para jugar aquí por qué si va a estar allá", continuó.



Eduardo Luis criticó la decisión del 'Bolillo' diciendo que "La Selección no es para recuperar jugadores, allá se reúnen cada tres, cuatro o seis meses para estar una semanita y poder jugar un par de partiditos. Si van a mandar a un jugador para recuperarse allá está mal hecho. Si no está no está".



Y continuó: "¿Creen que lo más necesario era que Juan Fernando fuera hasta Corea a entrenar y ver si se podía recuperar como le dijo Hernán? ¡No! Ese no es el camino. Si es un viaje a Miami vaya y venga porque son tres horas, va y se presenta, lo revisan y vale huevo, pero un bendito viaje de 30 horas... un jugador con dolor".



Finalmente, el periodista reconoció que si bien la Selección es una prioridad para los convocados, este no era el mejor escenario para Quintero. "Insisto, si el partido es aquí a la vuelta, listo. Hacerlo recorrer medio planeta para que no le alcance, no tiene sentido común. Hernán ya había tomado la decisión de que no jugara con Santa Fe, lo siguiente era decir que no viajara a Selección. Entiendo el argumento de que la prioridad es la Selección pero ellos se podían arreglar estos partidos sin Juanfer. Tan es así que no jugó y no va a jugar. Lo necesitaba más Junior".