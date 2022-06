Crítica por Néstor Lorenzo y llamado de atención en Selección Colombia

El anuncio de Néstor Lorenzo como nuevo técnico de la Selección Colombia sigue generando reacciones y después del compromiso amistoso frente a Arabia Saudita en España, donde la tricolor ganó por la mínima con tanto de Rafael Santos Borré, el periodista Daniel Angulo dijo en Equipo F, de ESPN, que las directivas no contrataron a alguien "de peso" porque no se tiene la suficiente chequera.

"Digo que vamos por buen camino", indicó Angulo refiriéndose a lo mostrado en el amistoso del domingo. "Pero las cosas hay que dejarlas claras. Nadie jamás imaginó que el nombre iba a ser Néstor Lorenzo. Qué mensajes tiene, que no hay un equipo y que no hay una economía para traer un técnico de perfil alto. Néstor Lorenzo es un técnico de perfil bajo".



El periodista valoró el trabajo que desempeñó Lorenzo en la era de José Néstor, quien llevó a Colombia al Mundial de 2014 y el de 2018. "Lo que se hizo con Pékerman fue bueno y que tuviera ideas contrarías me parece interesante porque tenía una función muy útil, un asistente debe que ir casi que en contravía".



Y agregó: "El conocimiento en la Eliminatoria y en un campeonato del mundo, porque es que fue finalista en un campeonato del mundo y estaba acumulando millas como técnico (...) No me parece que vaya a ser tan difícil ir al mundial, al menos a esa primera fase de repechajes".



Finalmente, Daniel Angulo le lanzó un dardo a los jugadores que llevan varios años ocupando un lugar en la convocatoria, en posiciones en las que empieza a hablarse de recambio. "Hay jugadores que se pueden utilizar y hay materia prima: Atuesta, Alzate, Balanta, Cuesta, se tenían ahí y se les hizo el feo. Aquellos que antes estaban ahí ahora tendrán que sacrificarse para volver, no es por jugar en X o Y equipo, hay jugadores atrás que venían pidiendo vía y es el momento de darles la batuta".